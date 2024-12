Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân reçoit le président du Parti Komeito du Japon

Lors de la réception, le président de l'AN a remercié le soutien précieux du peuple japonais en général et du Parti Komeito du Japon en particulier accordé au Vietnam dans la cause de la construction et du développement national. Il a proposé aux deux parties de maintenir des activités d'échange de délégations, de contacts de haut niveau et d'échange de théories et d'expériences entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et la coalition au pouvoir, composée du Parti libéral-démocrate (PLD) et du Parti Komeito.

Pour sa part, Saito Tetsuo a déclaré que le Parti Komeito a entretenu des relations étroites avec le PCV et s'est engagé à approfondir l'amitié entre les deux pays pendant son mandat.

Il a félicité Tô Lâm pour son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV, louant son leadership dans la définition des orientations du développement du Vietnam dans la nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation. Saito Tetsuo s'est dit confiant que sous la direction du PCV dirigé par Tô Lâm, le Vietnam obtiendra davantage de succès, favorisant son développement.

Les deux dirigeants ont souhaité renforcer davantage la coopération sur tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des échanges entre les peuples pour partager leurs expériences et échanger des questions d'intérêt commun.

Trân Thanh Mân, a proposé au Parti Komeito de continuer de soutenir la coopération pratique entre le Vietnam et le Japon dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de l'aide publique au développement.

Il a exprimé son souhait que les entreprises japonaises aident les entreprises vietnamiennes à rejoindre les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En outre, il a espéré que le Parti Komeito continuerait de soutenir et de créer des conditions favorables à plus de 600.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon à long terme.

