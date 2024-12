Le président de l'Assemblée nationale reçoit le chef du Parti communiste japonais

>> Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru

>> Les médias japonais couvrent les activités du président de l'Assemblée nationale du Vietnam

>> Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân reçoit le président du Parti Komeito du Japon

Trân Thanh Mân a félicité le PCJ pour avoir remporté un nombre important de sièges lors des récentes élections à la Chambre des représentants, et a remercié Shii Kazuo d'avoir conduit une délégation du PCJ à la cérémonie nationale de deuil pour le défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong en juillet dernier.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm et d'autres hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Shii Kazuo et aux dirigeants du PCJ.

Exprimant sa joie à la croissance des relations entre le Vietnam et le Japon au cours des 50 dernières années, le président de l'AN a souligné l'élévation de leur relation à un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Il a souligné que la confiance politique entre les deux pays a continué de se renforcer, avec des progrès substantiels dans la coopération dans divers domaines, notamment l'économie, l'investissement, le commerce, le tourisme, la science et la technologie, l'éducation et la formation, la défense nationale et la sécurité.

Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considèrent le Japon comme un partenaire stratégique de premier plan et une priorité clé dans la politique étrangère du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations. Il a également souligné que le PCV valorise toujours sa solidarité et son amitié traditionnelles avec le PCJ.

Solidarité et amitié traditionnelles

Pour sa part, Shii Kazuo a souligné la solidarité et l'amitié traditionnelles entre le PCJ et le PCV, affirmant que le PCJ considère le PCV comme un ami et un partenaire de confiance, et a exprimé son espoir de continuer à développer les relations entre les deux partis.

Pour l'avenir, il a suggéré que les deux parties continuent de mettre en œuvre des accords pour renforcer leurs liens par le biais de contacts et de réunions réguliers de haut niveau, de l'organisation continue d'échanges théoriques et d'un soutien mutuel dans les forums internationaux et multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Acceptant les propositions du leader du PCJ visant à renforcer davantage la coopération entre les Partis, Trân Thanh Mân a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et l'amitié apportés par le PCJ et Shii Kazuo personnellement au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens.

Il a proposé que les deux Partis continuent de travailler en étroite collaboration pour développer davantage les relations bilatérales de manière solide, intégral et pratique, conformément au nouveau niveau des relations bilatérales élevé en 2023. Il a exhorté le PCJ à continuer d'influencer le gouvernement japonais pour promouvoir une coopération substantielle dans des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, l'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération et la sécurité et la défense.

En outre, il a demandé au PCJ de continuer à soutenir la position du Vietnam sur la question en Mer Orientale et le règlement des différends par des moyens pacifiques basés sur le droit international.

Les deux parties ont réaffirmé l'importance des relations entre les deux parties, convenant de continuer à renforcer les échanges et les contacts de haut niveau de manière flexible, tout en maintenant et en améliorant l'efficacité des mécanismes d'échange théorique et en partageant des perspectives et des positions sur les questions mondiales et régionales.

VNA/CVN