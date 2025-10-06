Le Vietnam et la Côte d'Ivoire célèbrent un demi-siècle d'amitié

Le 6 octobre 1975, le Vietnam et la Côte d'Ivoire établissaient officiellement leurs relations diplomatiques. Cinquante ans plus tard, les liens entre les deux nations n'ont cessé de se consolider, se traduisant par des avancées encourageantes dans de nombreux domaines.

>> Célébration des 50 ans de relations diplomatiques Vietnam - Côte d'Ivoire

>> Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, l'intensification des échanges bilatéraux a été marquée par une série de visites de haut niveau. Plus récemment, en juillet 2025, le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hông Thanh, a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire.

Durant son séjour du 9 au 12 juillet, il a eu un entretien fructueux avec son homologue ivoirien, Woi Mela Gaston. À cette occasion, il a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde au développement des relations d'amitié et de coopération avec les nations africaines, soulignant le statut de la Côte d'Ivoire en tant que deuxième partenaire commercial du Vietnam sur le continent.

De son côté, Woi Mela Gaston a qualifié à plusieurs reprises le Vietnam de « grand ami » de la Côte d'Ivoire, exprimant sa satisfaction face à la consolidation des liens bilatéraux et aux résultats économiques et commerciaux impressionnants.

Afin de maximiser l'efficacité de la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, les deux parties ont convenu de dynamiser les secteurs traditionnels, notamment l'exportation et l'importation de noix de cajou et de riz. Elles ont également encouragé la diversification des échanges vers de nouveaux produits tels que le textile, la chaussure, les matériaux de construction, les équipements électriques et les produits halal…

Sur la scène internationale, le Vietnam et la Côte d'Ivoire ont maintenu une coordination régulière de leurs positions et se sont mutuellement soutenus au sein d'organisations telles que les Nations unies, la Francophonie et le Mouvement des non alignés…

La coopération économique et commerciale a enregistré une évolution positive, la Côte d'Ivoire étant le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Depuis 2015, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance rapide, principalement portée par les importations vietnamiennes de noix de cajou brutes et de coton, et les exportations de riz vers la Côte d’Ivoire. En 2024, le volume des échanges a atteint 1,22 milliard de dollars, et 1,2 milliard de dollars pour les huit premiers mois de 2025.

Le Vietnam considère l'agriculture comme un domaine de coopération prioritaire et souhaite que la Côte d'Ivoire maintienne un approvisionnement stable en noix de cajou.

Dans d'autres domaines, les deux pays aspirent à échanger leurs expériences en matière d'enseignement supérieur et de formation aux technologies de l'information, et à promouvoir les échanges culturels et ceux entre les peuples.

L'année 2025 marque un jalon important avec la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour commémorer cet événement, le 11 juillet dernier, l'ambassade du Vietnam au Maroc et en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la partie ivoirienne, a organisé une cérémonie de célébration, agrémentée d'un programme d'échanges et de représentations artistiques à Abidjan.

VNA/CVN