Clôture réussie du 8e Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police

Le 5 octobre, à Hanoï, s’est tenue la séance de clôture du 8 e Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police pour le mandat 2025-2030, après près de trois jours de travail.

>> Ouverture du 8e Congrès du Comité central du Parti de la Police

>> La Police populaire appelée à de nouveaux exploits pour le Parti, la nation et le peuple

Photo : VNA/CVN

Les participants ont adopté le rapport politique, le rapport d’évaluation du leadership et de la direction de la Commission policière centrale au cours du mandat 2020-2025 ; discuté des documents de la Commission policière centrale et apporté des contributions aux projets de documents que le Comité central soumettra au XIVe Congrès national du Parti.

Le Congrès a approuvé à une large majorité la Résolution du 8e Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police pour le mandat 2025-2030, définissant trois groupes d’objectifs principaux, huit groupes de tâches et de solutions, ainsi que trois percées stratégiques.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a élu une délégation représentant les plus de 67.000 membres de l’organisation centrale du Parti de la Police pour participer au XIVe Congrès national du Parti.

Dans son discours de clôture, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police, a salué la responsabilité politique des délégués, contribuant au succès global du Congrès.

Le ministre a souligné qu’après le Congrès, les comités du Parti et les commandements à tous les niveaux doivent se concentrer sur la direction et la mise en œuvre des résultats du Congrès, vulgariser et appliquer efficacement la Résolution et le Programme d’action du 8e Congrès de l’organisation centrale de la Police, afin de les concrétiser dans le travail quotidien.

VNA/CVN