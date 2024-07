Le PM Pham Minh Chinh reçoit l'envoyé spécial du Premier ministre thaïlandais

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi 26 juillet à Hanoï pour Jakkapong Sangmanee, ministre attaché au cabinet du Premier ministre thaïlandais et envoyé spécial du Premier ministre thaïlandais, qui est au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa profonde gratitude au ministre et à la délégation thaïlandaise pour être venus au Vietnam pour rendre hommage au chef du Parti, décrivant cela comme une preuve de l'amitié et des liens étroits entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Il a également remercié sincèrement les dirigeants thaïlandais pour leurs messages de condoléances, affirmant que le Vietnam apprécie hautement les sentiments chaleureux de la famille royale, du gouvernement et du peuple thaïlandais envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a consacré toute sa vie au développement du pays et a posé des bases solides pour le partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande en juin 2013.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a saisi cette occasion pour réitérer son invitation au Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin à se rendre au Vietnam et à coprésider la 4e réunion conjointe du cabinet Vietnam - Thaïlande au moment opportun.

Jakkapong Sangmanee, au nom du Premier ministre, du gouvernement et du peuple thaïlandais, a présenté ses sincères condoléances au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple vietnamiens, ainsi qu'à la famille endeuillée du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour la grande perte du pays.

Il a exprimé son admiration pour les importantes contributions du leader du Parti à la cause du Renouveau et du développement du Vietnam ainsi que pour son rôle dans l'avancement du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande.

Le ministre a affirmé que le Vietnam est l'un des partenaires importants de la Thaïlande dans la région, notamment dans le domaine économique. Il a remercié le gouvernement vietnamien et a appelé à un soutien continu et à des conditions favorables pour que les entreprises thaïlandaises puissent investir et opérer au Vietnam.

Il a également affirmé que le gouvernement thaïlandais ne permettrait systématiquement pas aux forces hostiles d'utiliser le territoire thaïlandais pour mener des activités qui nuisent aux pays voisins, dont le Vietnam.

À cette occasion, les deux parties ont discuté et convenu de plusieurs orientations de coopération bilatérale dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre effective de la stratégie des "Trois connexions", le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce, du tourisme et des transports, en mettant l'accent sur une meilleure connectivité aérienne, routière et ferroviaire.

VNA/CVN