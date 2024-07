Lê Hoài Trung reçoit des représentants du MIU de la République dominicaine

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, la députée Martha Pérez a respectueusement transmis les plus sincères condoléances du secrétaire général du MIU, Miguel Mejía, et du peuple de la République dominicaine au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour le décès du plus haut dirigeant.

Le MIU admire et respecte toujours les contributions importantes et l'héritage durable du secrétaire général Nguyên Phu Trong, non seulement à la cause révolutionnaire du Vietnam, mais aussi à la cause de la construction d'une société nouvelle et meilleure dans les pays d'Amérique latine, notamment la République dominicaine.

Le MIU attache une importance particulière à la consolidation et à l'approfondissement de la bonne coopération avec le PCV et souhaite coordonner et mettre en œuvre efficacement les accords de collaboration entre les deux parties, afin de contribuer à consolider la confiance politique et à promouvoir une coopération intégrale entre les deux pays dans des domaines potentiels, a-t-elle réitéré.

Dans le même temps, Lê Hoài Trung a déclaré que la présence de la délégation du MIU en ce triste moment démontre la profonde solidarité et les liens étroits entre les deux Partis et les peuples du Vietnam et de la République dominicaine.

Il a partagé avec Martha Pérez les conseils du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le renforcement pratique et efficace des relations amicales traditionnelles avec les Partis politiques latino-américains dans le contexte de la nouvelle situation.

En outre, il a exprimé l'espoir que le PCV et le MIU consolident continuellement leurs liens et déploient efficacement des lignes directrices de coopération, ainsi que se coordonnent et se soutiennent mutuellement dans les forums multilatéraux des partis politiques, entre autres aspects.

VNA/CVN