Le Vietnam et la Guinée-Bissau s'engagent à consolider leurs relations

Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a accueilli vendredi 26 juillet à Hanoï la secrétaire d'État à la Coopération internationale de la Guinée-Bissau, Nancy Raisa Cardoso, affirmant que sa présence aux funérailles nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong reflétait le respect et le sentiment sincère de la Guinée-Bissau envers l'éminent dirigeant du Parti communiste du Vietnam et son peuple.

Bùi Thanh Son a affirmé que dans la politique étrangère du Vietnam façonnée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam valorise son amitié traditionnelle et cherche à élargir la coopération multiforme avec les pays amis en Afrique, notamment la Guinée-Bissau. Cette base de confiance politique, a-t-il noté, est essentielle pour un développement collaboratif.

Il a suggéré que les deux pays travaillent ensemble pour remplir les engagements pris lors des entretiens précédents entre la secrétaire d'État et la vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang. Ces engagements couvrent la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement et l’agriculture, dans le but de favoriser une collaboration efficace, à long terme et substantielle.

Nancy Cardoso a souligné que la Guinée-Bissau valorise son amitié traditionnelle avec le Vietnam et cherche à renforcer la coopération efficace entre les deux pays et leurs ministères des Affaires étrangères, dans le but de réaliser des percées dans les relations bilatérales.

Au cours de l’entretien précédent, Nguyên Minh Hang a décrit la visite de la secrétaire d’État comme une occasion précieuse d’examiner et de proposer des mesures pour favoriser les relations bilatérales.

Le gouvernement de la Guinée-Bissau considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique étrangère et reste prêt à étendre une coopération pratique et efficace dans divers domaines, a déclaré Nancy Cardoso.

Les deux parties ont convenu de faciliter l’échange de délégations à tous les niveaux, d’offrir un soutien mutuel dans les forums internationaux et de servir de passerelles pour renforcer la coopération avec les organisations régionales telles que l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En outre, elles se concentreront sur le partage d’expériences en matière de développement socio-économique et d’élaboration de politiques.

Les deux parties se sont engagées à continuer de promouvoir des produits commerciaux clés tels que les noix de cajou et à explorer de nouveaux produits potentiels, notamment des produits agricoles et des textiles, et prévoient de signer des accords de coopération bilatérale sur l'agriculture, les ports maritimes et le commerce.

En ce qui concerne la coopération agricole, Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam est prêt à aider la Guinée-Bissau à développer l'agriculture par le biais de projets bilatéraux ou trilatéraux, aidant ainsi le pays africain à atteindre progressivement la sécurité alimentaire et l'autosuffisance.

Lors de sa visite au Vietnam, l'invité a également tenu des séances de travail avec l'Académie des sciences agricoles du Vietnam (VAAS) et le groupe T&T pour discuter de plans spécifiques de coopération dans l'agriculture et le commerce agricole.

