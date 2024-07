Hommage au sécrétaire général Nguyên Phu Trong au Japon, aux Pays-Bas et au Mexique

Au total, plus de 400 délégations se sont rendues, ont écrit dans le registre de condoléances et exprimé leurs condoléances suite au décès du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, à l'ambassade du Vietnam au Japon.

Le président du Nouveau Parti Kōmeitō, Natsuo Yamaguchi, a exprimé ses regrets infinis suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un éminent dirigeant du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Il a déclaré que les relations très bonnes et durables entre le Vietnam et le Japon bénéficient d'une grande contribution de Nguyên Phu Trong. S'appuyant sur la contribution et la création du secrétaire général, il a espéré que les deux pays renforceraient davantage leurs relations bilatérales.

Le ministre de la Transformation numérique, Kono Taro, a écrit dans le registre de condoléances : "Nos sentiments vont au peuple vietnamien" et a exprimé l'espoir que les relations bilatérales resteront solides.

Pendant ce temps, le général Yoshida Yoshihide, président de l'état-major interarmées, a écrit : "Les Forces d'autodéfense japonaises sont aux côtés du peuple vietnamien en ces tristes moments".

L'envoyé spécial du président de la Chambre des représentants, le directeur général des Affaires étrangères Hironori Yamamoto, a écrit dans le livre funéraire que "le secrétaire général Nguyên Phu Trong a exercé un leadership fort pour le développement futur du Vietnam et les relations amicales entre le Vietnam et le Japon ces dernières années".

Le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a souligné les contributions de Nguyên Phu Trong à la promotion des échanges culturels, économiques et autres entre le Vietnam et la ville.

Le même jour, les résidents vietnamiens au Japon ont continué à leur rendre visite et ont signé le livre funéraire.

Les Pays-Bas ont mis le drapeau en berne, organisé une cérémonie d'hommage et ouvert un livre de condoléances dans la ville de La Haye.

Le directeur par intérim du département Asie et Océanie du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, Gerrie Willems, des représentants de la famille royale et du gouvernement du pays européen y ont participé et signé le livre de condoléances à l'ambassade.

Les ambassadeurs et ministres-conseillers des pays européens, latino-américains et asiatiques, en particulier les ambassadeurs des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) aux Pays-Bas, sont également venus à l'ambassade pour rendre hommage et honorer les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au maintien de bonnes relations entre le Vietnam et les pays du monde entier.

Au cours des deux jours d'ouverture du registre de condoléances, des représentants d'organisations internationales et des amis néerlandais ont également rendu visite et ont présenté leurs plus sincères condoléances au Parti, à l'État, au gouvernement et au peuple du Vietnam.

À l'ambassade du Vietnam au Mexique, l'ambassadeur désigné Nguyên Van Hai a souligné les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la diplomatie vietnamienne, en particulier l'identité de la "diplomatie du bambou".

Grâce à ses contributions, la position, la réputation et l'image du Vietnam en tant que partenaire fiable, membre actif et responsable n'ont jamais été aussi importantes sur la scène internationale qu'aujourd'hui, a-t-il souligné.

En visitant et en signant le registre de condoléances à l'ambassade du Vietnam au Mexique, le coordinateur du Parti travailliste (PT) du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez, a déclaré avec enthousiasme qu'il se souvient encore clairement de la chaleur de la main de Nguyên Phu Trong lorsqu'il lui a rendu visite le chef du PCV de l’Hôpital militaire 108 en 2019. Pour lui, c’était un héritage de noble solidarité internationale de la part d’une grande personnalité.

Le premier jour de l'ouverture du registre de condoléances, l'ambassade du Vietnam au Mexique a reçu des dizaines de délégations pour présenter leurs respects et leurs condoléances au Parti, au gouvernement et au peuple du Vietnam, y compris ses représentants diplomatiques de Russie, d'Irak, du Brésil, d'Algérie, d'Égypte, des Philippines, de l'Institut d'amitié et de coopération Mexique - Vietnam, d'entreprises locales et de la communauté vietnamienne de ce pays d'Amérique latine.

