La nouvelle vie des Công à Diên Biên

Le secteur agricole du district de Điên Biên a activement organisé des formations sur les techniques d’élevage et de culture, encourageant les habitants à les appliquer dans leur quotidien. Ainsi, 100% des familles Công ont abandonné l’élevage en liberté au profit d’infrastructures d’élevage solides et adaptées. De plus, la culture maraîchère suit désormais des techniques appropriées, améliorant ainsi les rendements et la qualité des productions.

En venant aux hameaux de Púng Bon et Huôi Moi, on peut observer des maisons solides et une série d’infrastructures neuves telles que routes, ponts, écoles maternelles, système d’approvisionnement en eau potable… répondant aux besoins essentiels des habitants. Le taux de pauvreté au sein de la communauté Công du district de Điên Biên a considérablement baissé, passant de 90% en 2016 à 43% actuellement.

Texte et photos : Xuân Tu - Linh Thao/VNA/CVN