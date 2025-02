Le culte de la forêt, une tradition culturelle H'mông

>> Célébrez le Têt traditionnel avec le peuple H'mông à Hua Tat

>> Batik H'mông, chef-d'œuvre de l'artisanat traditionnel

>> Peintures sur papier, une particularité des H'mông

Cette cérémonie constitue une occasion de rendre hommage aux ancêtres et d’exprimer sa gratitude envers les divinités sylvestres, tout en perpétuant des traditions culturelles uniques. Chaque année, au dernier jour du premier mois lunaire, les H’mông de Nà Hâu se rassemblent dans un espace sacré de leur forêt pour célébrer cette fête.

Les offrandes incluent un cochon noir, un coq blanc, une poule noire, de l’alcool, des gâteaux et divers mets traditionnels. Les rituels principaux englobent une cérémonie de culte et un serment de protection de la forêt, suivis d’un banquet en grande pompe et d’activités culturelles variées, telles que des jeux folkloriques, des chants et des danses traditionnelles.

Au-delà de son aspect spirituel, cette fête renforce la solidarité des habitants dans la préservation de la forêt. Elle encourage l’application de mesures strictes contre l’abattage illégal et incite chacun à protéger activement les arbres. Une gestion durable de la forêt permet également aux villageois d’en tirer des revenus, notamment grâce aux plantes médicinales et aux ressources forestières.

Située au cœur de la Réserve naturelle de Nà Hâu, la commune abrite plus de 4.500 ha de forêts protégées. Véritable toit commun pour plus de 500 foyers H’mông, soit environ 2.500 habitants, cette forêt est au centre de leur mode de vie depuis des siècles. Nà Hâu est l’une des rares localités de Yên Bái à atteindre un taux de couverture forestière de 90%. La communauté a ainsi établi des règles strictes pour assurer sa conservation.

En reconnaissance de ses valeurs culturelles et spirituelles profondes, en décembre 2024, le culte de la forêt de Nà Hâu a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Texte et photos : Linh Thao - Thua Xuân/VNA/CVN