Quand la magie des lanternes rencontre l’histoire et l’art

Le festival international des lanternes Ocean promet d’immerger les visiteurs dans un univers mythologique oriental, où la lumière mystique rencontre harmonieusement les technologies modernes.

Parmi les créations les plus remarquables, on retrouve “Qilin”, “Rite Sajik et Nongak”, “Lac Long Quân revient”, “L’âme sacrée de la terre vietnamienne”, “Le dragon illuminant l’Orient” et “Les ailes de l’avenir”.

Rendre hommage au patrimoine national

Le Vietnam se distingue avec neuf finalistes représentant des régions célèbres pour leurs lanternes, telles que Hôi An (Centre), Tuyên Quang, la région culturelle de Kinh Bac, Duong Lâm et Van Giang (Nord). Les artisans vietnamiens, à travers leurs œuvres, rendent hommage au patrimoine national en racontant les légendes qui ont traversé 4.000 ans d’histoire. Des figures mythiques comme Thánh Gióng, Lac Long Quân et Chu Dông Tu inspirent particulièrement leur créativité.

Le premier prix a été attribué à l’œuvre “L’âme sacrée du Vietnam”, réalisée par l’équipe Hôi An Craft. Cette création a captivé le jury par son originalité et l’utilisation d’un matériau écologique : la peau de noix de coco. Selon Chen Jia, directrice culturelle de Yuyuan INC, membre du groupe chinois Fosun, et membre du jury, alors que les autres équipes s’appuyaient sur des matériaux traditionnels pour leurs créations, les artisans de Hôi An Craft ont sublimé un matériau simple et quotidien, lui insufflant une vie extraordinaire. “Leur œuvre dépasse le simple statut de lanterne : de jour, elle se présente comme une sculpture artistique complète, et de nuit, lorsqu’elle s’illumine, elle devient une œuvre lumineuse à la gravure délicate, offrant deux expériences visuelles totalement distinctes”, a-t-elle souligné.

Vo Hoàng, membre de l’équipe Hôi An Craft, a révélé que son équipe avait consacré cinq années de recherche pour perfectionner le procédé de fabrication de papier à partir de peau de noix de coco. L’équipe se compose de deux unités : l’une dédiée à la fabrication des lanternes et l’autre à la création du papier, comptant seulement quatre artisans expérimentés. Plutôt que d’utiliser des tissus classiques pour leurs lanternes, ils ont choisi ce matériau innovant pour développer une création unique.

Le Sud-Coréen Seo Young Soo, directeur de la Fondation de la culture et des arts Jinju, a souligné la qualité des œuvres présentées : “Toutes les créations de ce festival m’ont impressionné. Parmi elles, deux ou trois ont parfaitement reflété le thème de la lumière de l’Orient. Je leur ai attribué la note maximale”, a-t-il confié. Il a également mis en avant l’importance des symboles orientaux dans ces créations : “Les lanternes représentent les aspirations et les espoirs de bonheur des peuples orientaux. C’est pourquoi j’apprécie particulièrement les équipes qui ont su intégrer ces images symboliques dans leurs œuvres”.

Le deuxième prix a été attribué à l’équipe sud-coréenne menée par Seo Deok Hwan pour son œuvre “Qilin”, tandis que le troisième prix est revenu à l’équipe vietnamienne Color of Life (Couleur de la vie), avec sa création “Réunion du dragon et du phénix“.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, a salué l’événement en ces termes : “Ce festival offre une plateforme unique pour promouvoir les échanges culturels entre les peuples et les nations. Les lanternes reflètent les richesses culturelles de plusieurs pays, dont le Vietnam. Ces événements permettent non seulement de faire découvrir ces traditions, mais aussi de créer des moments d’interaction et de partage”.

Avec cette première édition, le festival international des lanternes Ocean place le Vietnam sous les projecteurs du monde artistique et culturel. En combinant innovation, tradition et excellence artisanale, cet événement met en valeur la richesse des cultures orientales tout en renforçant le rôle du Vietnam comme acteur majeur des échanges culturels internationaux.

Texte et photos : Phuong Nga/VNA/CVN