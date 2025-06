Toyota vise le contrôle d'une filiale industrielle, pour renforcer sa chaîne de production

Le géant automobile japonais Toyota, numéro un mondial du secteur, a annoncé mardi 3 juin qu'il entreprenait de prendre le contrôle d'une filiale industrielle qui lui fournit composants et équipements, une opération censée renforcer la gestion de sa chaîne d'approvisionnement.

Toyota Motor, qui ne possède qu'environ 23% de sa filiale-clé Toyota Industries, avait indiqué en avril qu'il projetait d'en racheter les parts qu'il ne contrôlait pas encore -pour un montant valorisant l'entité l'entreprise à 42 milliards de dollars, avait rapporté la presse financière nippone.

Toyota Motor a annoncé mardi lancer une offre publique d'achat sur les titres disponibles de Toyota Industries, au prix de 16.300 yens (100 euros) par titre, mais sans confirmer la valorisation évoquée par les médias. Le conseil d'administration de Toyota Industries a approuvé mardi la proposition.

L'entreprise sera sortie de la cote, et il sera mis fin à la participation croisée de Toyota Industries dans Toyota Motor.

L'objectif affiché est de renforcer le contrôle du constructeur sur une partie de sa chaîne de production, à l'heure où le secteur est bousculé par l'effritement des ventes et les tensions commerciales.

En sortant Toyota Industries de la Bourse et en le soustrayant à la pression d'actionnaires tiers, l'opération "offrira une plus grande liberté de gestion" et pourra être une bonne nouvelle pour les investisseurs de Toyota Motor à long terme, estimait en avril Tatsuo Yoshida, analyste chez Bloomberg Intelligence.

Ce rachat nécessitera cependant des fonds importants pour un gain économique incertain, avait-il cependant averti.

Et ce sur fond de situation financière précaire : le géant automobile japonais anticipe un effondrement de presque 35% de son bénéfice net en 2025-2026, en raison du coût des surtaxes douanières américaines -estimé déjà à plus d'un milliard d'euros pour les seuls mois d'avril et de mai.

