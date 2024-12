Santé

Chercher des solutions pour s’adapter au vieillissement de la population

"Les personnes âgées doivent bénéficier d'emplois adaptés afin de garantir des revenus, des soins de santé et des politiques de sécurité sociale leur permettant de vieillir en bonne santé et d'avoir une qualité de vie élevée".

>> Le Vietnam utilise l'IA pour remodeler le secteur de la santé

>> Les soins contre le cancer et l’ostéoporose au menu de Sandoz Specialty Summit

>> Plus de 8% des enfants de 3-6 ans connaissent au moins une difficulté de santé mentale

Ce qui précède est une des opinions lors de la conférence scientifique "Vieillissement de la population et politiques d'adaptation au vieillissement de la population à Hô Chi Minh-Ville", organisée le 11 décembre par le Service de la santé en collaboration avec l'Institut d'études sur le développement de Hô Chi Minh-Ville.

Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut d'études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'en tant que zone urbaine la plus peuplée du pays, Hô Chi Minh-Ville connaît actuellement le taux de vieillissement démographique le plus rapide du Vietnam. Le processus de vieillissement de la population ouvre également des opportunités telles que le développement d'industries et de produits de services au service des personnes âgées, et si elles savent en profiter, les personnes âgées deviendront une ressource sociale importante en termes de leur expérience et de leur connaissance pour éduquer la communauté et les jeunes générations.

Pham Chanh Trung, directeur du Département de la population et de la planification familiale de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que même si la ville avait commencé à entrer dans la phase de vieillissement de la population après l'ensemble du pays (à partir de 2017), le nombre de personnes âgées est désormais en augmentation rapide. Le vieillissement de la population entraîne également une diminution de la structure de la population en âge actif, le changement de la structure des professions, le fardeau économique des jeunes travailleurs qui sera également plus grand... Toutes ces conséquences, si elles ne sont pas résolues de manière satisfaisante, seront un énorme défi pour le développement global de la ville dans un avenir proche.

Lors de la conférence, des experts ont commenté le potentiel des personnes âgées à contribuer à l’"économie d’argent" et à développer de nouvelles industries de services, sur la base des leçons réussies d'autres pays comme le Japon ou la République de Corée. Confrontée à une pénurie de jeunes travailleurs, Hô Chi Minh-Ville doit tirer parti des connaissances et de l'expérience des personnes âgées comme ressource importante pour compenser le manque de main-d'œuvre.

Le Professeur agrégé Nguyên Van Tân, chef du Département de gériatrie (Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville), a déclaré que la ville devait avoir des politiques plus pratiques en matière de soins de santé et de bien-être des personnes âgées. Dans lequel il est nécessaire de construire des offres de services de soins de longue durée comprenant des soins médicaux, des soins sociaux et un soutien à la vie quotidienne des personnes âgées. Dans le même temps, le renforcement de la coopération public-privé dans le domaine des soins aux personnes âgées tirera parti des ressources et de l’expertise des deux parties.

Selon Maître Lê Van Thanh, ancien chef du Secteur de recherche sociale et culturelle de l'Institut d'études pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, il faut avant tout assurer un niveau de vie minimum aux personnes âgées pour pouvoir continuer à vivre utilement. Les personnes âgées ont besoin d'un emploi pour gagner un revenu. Il est donc nécessaire de créer un marché du travail pour les personnes âgées.

D'autres présentations ont également souligné que, d'un point de vue économique, il est nécessaire de développer de nouveaux services et métiers adaptés aux personnes âgées ; proposer un modèle économique pour exploiter l'"économie d'argent" tel que : développer les services, la finance et le tourisme pour les personnes âgées.

Le point commun des présentations est que les politiques de sécurité sociale pour les personnes âgées doivent être inclusives, dans lesquelles les politiques d'assurance maladie et d'assurance sociale jouent un rôle important pour assurer la vie et les soins de santé des personnes âgées. La ville doit également s'inspirer de l'expérience internationale et des modèles de soins de santé pour les personnes âgées dans les pays développés pour créer un cadre juridique permettant de mettre en œuvre des régimes efficaces de soins de santé, de revenus et de sécurité... pour les personnes âgées.

Texte et photos : Quang Châu/CVN