Nguyên Thi Binh et deux autres personnalités reçoivent le Prix Romesh Chandra

Une cérémonie solennelle s’est tenue le 18 novembre à Hanoï pour remettre le Prix Romesh Chandra à Nguyên Thi Binh, ancienne vice-présidente de la République socialiste du Vietnam et présidente d’honneur du Conseil vietnamien pour la paix et le développement. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la cause de la paix et de la solidarité internationale.

L’événement a été conjointement organisé par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Organisation indienne pour la paix et la solidarité (AIPSO).

Dans son allocution, Pallab Sengupta, secrétaire du Conseil national du Parti communiste indien, président du Conseil mondial de la paix et membre du présidium de l’AIPSO, a salué Nguyên Thi Binh comme l’une des figures les plus inspirantes du mouvement international pour la paix, l’indépendance et la justice sociale.

Photo: VNA/CVN

Son nom, a-t-il souligné, reste associé à l’histoire héroïque de la lutte du Vietnam pour la libération nationale. En tant que négociatrice principale du gouvernement révolutionnaire provisoire lors des Accords de paix de Paris, elle a incarné, selon lui, le courage et la dignité des femmes vietnamiennes, portant la voix non seulement du peuple vietnamien mais de tous ceux qui luttent contre l’impérialisme et pour la paix.

"Aujourd’hui, l’AIPSO a l’honneur de distinguer Nguyên Thi Binh pour sa contribution immense à la paix et à la solidarité internationale. Au nom de l’AIPSO et du peuple indien épris de paix, je lui adresse mon salut respectueux, à elle, une femme éminente du Vietnam et un symbole mondial de paix et de dignité humaine", a déclaré Sengupta.

Il a également rappelé les liens d’amitié durables entre les peuples indien et vietnamien, forgés dans les luttes communes et consolidés par une estime réciproque.

En réponse, Nguyên Thi Binh a affirmé que cette distinction ne récompensait pas seulement son parcours personnel, mais les efforts collectifs de ceux qui, au sein de l’Union des organisations d’amitié et du Comité vietnamien pour la paix, consacrent leur action à la diplomatie populaire. "Je suis profondément honorée de recevoir le Prix Romesh Chandra, qui porte le nom d’un militant de la paix exemplaire, ayant dédié sa vie à la lutte contre la guerre, à la justice et à la solidarité entre les peuples", a-t-elle déclaré.

Le même jour, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’AIPSO ont également remis le Prix Romesh Chandra à deux autres personnalités : Uông Chu Luu, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et président du Comité vietnamien pour la paix, et Trân Dac Loi, ancien vice-président permanent de la Commission centrale des relations extérieures du Parti et vice-président permanent du Fonds pour la paix et le développement.

Tous deux ont été distingués pour leurs contributions remarquables à la promotion du mouvement international pour la paix et la solidarité.

VNA/CVN