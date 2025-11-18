Les épouses des PM du Vietnam et du Koweït visitent le Musée du Palais Al-Salam

>> Le PM vietnamien rend visite à l'ancien PM koweïtien
Aux côtés de l’épouse du Premier ministre koweïtien, Sheikha Mona Abdullah Mashari Al-Kulaib, elle a visité le Musée du Palais Al-Salam, avant de rencontrer la ministre des Affaires sociales, de la Famille et de l'Enfance, Amthal Al-Huwaila, puis de se rendre à l’École primaire féminine Asma Bint Yazid Al Ansariyah.
|Photo : BQT/CVN
Lê Thi Bich Tran a exprimé sa joie de découvrir un pays hospitalier, premier dans le Golfe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam il y a 49 ans. Elle a remercié la chaleureuse réception et exprimé ses impressions sur la beauté moderne du pays, qui conserve une forte identité arabe, les habitants locaux chaleureux.
Au Musée du Palais Al-Salam, restauré et rouvert en 2019, les deux épouses ont découvert un espace emblématique de la culture koweïtienne.
|Photo : VNA/CVN
Lors de l’entretien avec la ministre Amthal Al-Huwaila, les échanges ont porté sur le rôle des femmes et les politiques sociales du Koweït, que Lê Thi Bich Tran a vivement appréciées.
Les deux parties ont souligné les fortes perspectives de coopération culturelle à l’approche du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques.
À l’école Asma Bint Yazid Al Ansariyah, les deux dames ont rencontré élèves et enseignants. L'épouse du Premier ministre vietnamien les a offert des cadeaux culturels symbolisant l’amitié entre les deux peuples.
VNA/CVN