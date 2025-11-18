L’ouverture réussie à la signature de la Convention de Hanoï facilite son exécution

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, en coordination avec les Missions de l’Autriche, de l’Australie, de l’Équateur, de la République dominicaine, du Laos et de l’Afrique du Sud, ainsi qu’avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a organisé lundi 17 novembre une réception diplomatique pour célébrer l’ouverture réussie de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre son homologue équatorienne

>> La France salue l'organisation par le Vietnam de la cérémonie d'ouverture de la signature de la Convention de Hanoï

>> Un tremplin pour lutter contre la cybercriminalité

Une table ronde a également été organisée en présence des représentants d’organes des Nations unies ainsi que près de 90 ambassadeurs, chefs de mission et experts, destinée à examiner les moyens d’accélérer l’entrée en vigueur de la Convention et à assurer sa mise en œuvre effective.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Dô Hufng Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé que la cérémonie de signature et la conférence de haut niveau de la Convention de Hanoi avaient été un succès à tous égards.

Il a attribué ce succès à l’étroite coordination du Vietnam avec les organes des Nations unies et à la participation active de 119 pays et organisations internationales. La signature de la Convention par 72 États membres de l’ONU à Hanoi témoigne du fort engagement et du soutien de la communauté internationale en faveur du premier instrument juridique international relatif à la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité.

Le diplomate a souligné que le succès de cette cérémonie de signature n’était qu’un début. Les pays doivent continuer à encourager un plus grand nombre de signatures, veiller à une ratification rapide par les signataires et préparer les conditions nationales, régionales et mondiales nécessaires à une mise en œuvre effective de la Convention dès son entrée en vigueur.

Fidèle à l’"esprit de Hanoï", le Vietnam restera un partenaire actif, collaborant étroitement avec tous les pays, les organes des Nations Unies et les organisations internationales afin de promouvoir une large participation et une application pleine et effective de la Convention, a-t-il souligné.

Lors de la table ronde, des représentants de l’ONUDC et du Bureau des affaires juridiques des Nations unies ont salué le rôle proactif et constructif du Vietnam tout au long du processus de négociation et ses contributions majeures au cours de l’année écoulée, qui ont permis la tenue d’une cérémonie de signature historique – la plus importante depuis près de dix ans.

Ils ont affirmé que les organes des Nations unies continueront d’appuyer les États membres dans la ratification et la mise en œuvre de la Convention, notamment par le biais d’initiatives renforçant la coopération policière, en particulier le partage d’expériences, l’assistance technique, le renforcement des capacités et le transfert de technologies aux pays en développement.

Les ambassadeurs, les chefs de mission et les experts en cybercriminalité de diverses régions ont salué le rôle moteur du Vietnam dans l’organisation et l’accueil de la cérémonie de signature et de la réunion de haut niveau à Hanoi. Ils ont perçu les contributions substantielles du Vietnam comme témoignant de son ferme engagement en faveur du multilatéralisme et des efforts mondiaux de lutte contre la cybercriminalité.

Nombreux sont ceux qui ont considéré la Convention de Hanoï comme une étape historique dans la coopération mondiale contre la cybercriminalité. La forte participation à la cérémonie de signature, ont-ils souligné, a donné un élan favorable à la concrétisation des engagements, au renforcement de la coopération internationale et à la construction d’un cyberespace plus sûr pour tous.

Adoptée le 24 décembre 2024, la Convention de Hanoi est le premier cadre juridique mondial contraignant des Nations unies relatif à la prévention, aux enquêtes et à la lutte contre la cybercriminalité. Elle couvre la criminalisation des cyberattaques, la protection des infrastructures d’information critiques, les mécanismes de partage de données et de preuves électroniques, l’extradition, l’entraide judiciaire et la coopération technique. La Convention souligne également la nécessité de concilier cybersécurité, droits humains, respect de la vie privée et souveraineté nationale. Ouverte à la signature à Hanoi le 25 octobre 2025, elle entrera en vigueur une fois ratifiée par 40 États.

C’est la première fois qu’un lieu au Vietnam est associé à un traité multilatéral mondial dans un domaine d’intérêt international majeur. Cette désignation reflète le rayonnement mondial croissant du pays et son rôle actif dans la promotion du multilatéralisme, contribuant à l’élaboration de cadres de gouvernance numérique mondiaux, à la sauvegarde de la cybersécurité et de la souveraineté nationale dans le cyberespace, et à la mise en œuvre de sa stratégie de transformation numérique pour un avenir prospère.

VNA/CVN