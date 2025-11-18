Vietnam - Koweït : le PM intensifie les liens économiques et énergétiques

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, dans la matinée du 18 novembre, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a eu des séances de travail avec plusieurs ministres, dirigeants de fonds d’investissement et grands groupes économiques du Koweït.

Lors de la rencontre avec le directeur général de la Kuwait Investment Authority (KIA), Cheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que la KIA fournisse des financements et coopère non seulement avec le secteur public, mais également avec le secteur privé vietnamien dans les domaines prioritaires. Il a particulièrement appelé à l’ouverture d’une ligne aérienne directe Koweït - Vietnam, au renforcement des liens économiques, des échanges culturels, du développement du tourisme et des interactions entre les peuples.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engage à garantir la stabilité politique, la sécurité des investissements et la protection des intérêts légitimes des investisseurs étrangers, et qu’il accompagnera la KIA pour que chaque projet soit mis en œuvre de manière efficace, durable et bénéfique aux deux pays.

Le directeur général de la KIA a indiqué que la KIA est en train de diversifier ses investissements, non seulement à l’heure actuelle mais pour le long terme, et à travers le monde entier, et que le Vietnam est identifié comme une destination. Le Koweït, en général, et les entreprises koweïtiennes, en particulier, souhaitent coopérer avec le Vietnam et ont déjà plusieurs projets d’investissement efficaces dans le pays.

Entièrement d’accord avec les propositions du Premier ministre, il a annoncé l’envoi d’une délégation de travail pour collaborer avec les partenaires vietnamiens afin de lever les obstacles et ouvrir la voie aux projets futurs.

Lors de la rencontre avec le directeur général de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC), Shaikh Nawaf S. Al-Sabah, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la partie koweïtienne pour ses projets d’investissement au Vietnam, parmi lesquels la raffinerie de Nghi Son constitue un symbole de la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre a demandé à la partie koweïtienne de coopérer étroitement avec les partenaires vietnamiens pour résoudre définitivement les difficultés du projet, dans l’esprit de « bénéfices harmonisés, risques partagés », tout en envisageant l’extension du projet ainsi que la mise en place de nouvelles coopérations dans le domaine pétrolier, notamment dans les énergies vertes et respectueuses de l’environnement, selon le principe “travailler ensemble, bénéficier ensemble, gagner ensemble, se développer enếnmble”. Il a en outre exprimé le souhait que le Koweït et la KPC continuent de fournir au Vietnam un approvisionnement stable en pétrole brut à des prix préférentiels.

Le directeur général de la KPC a indiqué que, sur la base des relations entre les deux pays, la KPC et le groupe vietnamien PVN entretiennent une coopération solide à travers le projet de la raffinerie de Nghi Son. Il a précisé que la KPC travaille en étroite coordination avec le PVN et d’autres partenaires pour résoudre les difficultés du projet, tout en souhaitant renforcer davantage les investissements au Vietnam, en particulier dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie.

Appréciant la bonne volonté de la KPC, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que la KPC partage ses expériences, fournisse une assistance technique spécialisée au Vietnam pour l’aider à développer des usines de grande envergure, capables d’assurer la sécurité énergétique tout en soutenant les objectifs de croissance économique. Il a également proposé que la KPC envisage de coopérer avec le Vietnam pour construire un dépôt de stockage de carburants sous douane.

Lors de la séance de travail avec le ministre du Pétrole du Koweït, Tariq Suleiman Al-Roumi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le ministère du Pétrole du Koweït continue de faciliter les liens entre les groupes pétroliers des deux pays. Dans l’immédiat, il a suggéré de créer un groupe de travail pour résoudre définitivement les difficultés du projet de raffinerie de Nghi Son ; et d’ouvrir la voie à de nouveaux projets de coopération tels que l’exploration, l’exploitation, l’approvisionnement en pétrole brut, le commerce des produits pétroliers, la maintenance, l’exploitation, les services techniques et la formation de ressources humaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le Koweït élargisse ses investissements dans la raffinerie de Nghi Son et développe de nouveaux projets contribuant à soutenir la sécurité énergétique du Vietnam. Il a également proposé la construction au Vietnam d’un centre logistique et de distribution d’énergie et de carburants pour l’ensemble de l’Asie du Sud-Est.

Le ministre du Pétrole du Koweït a affirmé qu’il travaillera avec les ministères vietnamiens pour définir un programme d’action concret afin de mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique Vietnam–Koweït. Outre la résolution des difficultés existantes, il proposera des orientations nouvelles et des moteurs de coopération et d’investissement.

Le ministre s’est dit convaincu qu’avec ce nouveau cadre stratégique, les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et le Koweït, en particulier dans le domaine énergétique, connaîtront une avancée significative dans les temps à venir.

