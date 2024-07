Le roi du Cambodge préside la cérémonie d’accueil du président Tô Lâm

>> Le président Tô Lâm arrive à Phnom Penh, entamant sa visite d'État au Cambodge

>> Le vice-Premier ministre cambodgien souligne les relations de longue date avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Sur l’itinérait menant au Palais royal, des milliers de jeunes, élèves et habitants phnompenhois se sont rassemblés pour souhaiter la bienvenue au chef de l’Etat vietnamien, brandissant des drapeaux vietnamiens et cambodgiens et des portraits du roi Norodom Sihamoni et du président Tô Lâm.

Au Palais royal, le roi Norodom Sihamoni a chaleureusement accueilli le président Tô Lâm qui entame sa visite d’État de deux jours au Cambodge dans le cadre de sa première tournée à l’étranger dans ses nouvelles fonctions, avant de l’inviter à gagner la tribune d’honneur pour la cérémonie de salut aux couleurs nationales au son des hymnes des deux pays.

Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue la garde d’honneur des Forces armées royales cambodgiennes et ont reçu les salutations des fonctionnaires des deux pays présents à la cérémonie de bienvenue.

Coopération intégrale

Sur la base des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme Vietnam - Cambodge, cette visite d’une grande importance contribue à la consolidation de la confiance politique, à la promotion de la coopération multiforme entre les deux pays, affirmant la politique cohérente du Vietnam de faire toujours grand cas du renforcement des relations avec le Cambodge, de la confiance et de l’attachement entre les hauts dirigeants des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les relations bilatérales sont fermement maintenues, dans lesquelles la coopération entre les partis joue un rôle clé dans l’orientation des relations entre les deux pays. La coopération en matière de défense et de sécurité en reste un pilier et la coopération économique, commerciale et d’investissement constitue un point lumineux. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge et le plus grand partenaire commercial du Cambodge dans l’ASEAN.

Échanges commerciaux

Les échanges commerciaux sont passés de de 5,32 milliards d'USD en 2020 à 10,57 milliards en 2022, à 8,57 milliards en 2023 dans un contexte de récession mondiale. Ils ont atteint 4,6 milliards d'USD au cours des cinq premiers mois et devraient retrouver leur niveau des 10 milliards d'USD en 2024, concrétisant progressivement l’objectif fixé lors de la visite au Vietnam en décembre 2023 du Premier ministre cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet de porter le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD dans les années à venir.

Le Vietnam compte actuellement 205 projets d’investissement valides au Cambodge avec un capital social total de 2,94 milliards d'USD, se classant au premier rang de l’ASEAN et parmi les cinq premiers investisseurs étrangers au Cambodge qui compte pour sa part 35 projets totalisant près de 76 millions d'USD investis au Vietnam.

Les deux pays ont promu leur coopération dans les domaines de l’éducation, des transports, de la culture, du tourisme, de la science et de la technologie. Le travail de traitement des documents juridiques pour les personnes d’origine vietnamienne a connu de nouveaux progrès. Les deux parties collaborent et se soutiennent régulièrement dans les forums multilatéraux, notamment au sein de l’ONU, de l’ASEAN et des mécanismes de coopération sous-régionaux.

Après la cérémonie d’accueil officielle en son honneur, le président Tô Lâm s’est entretenu avec le roi Norodom Sihamoni au Palais royal.

VNA/CVN