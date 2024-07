Renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

La visite, avec ses significations extrêmement importantes, marquera un jalon pour consolider, développer et approfondir les relations entre le Vietnam et le Cambodge selon la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme".

Le 24 juin 1967, le Vietnam et le Cambodge ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Dans les années qui ont suivi, les peuples du Vietnam et du Cambodge ont continué à se tenir côte à côte dans la lutte pour la libération nationale, se sont mutuellement soutenus et ont remporté des victoires historiques au printemps 1975.

Lorsque le peuple cambodgien était confronté au génocide de Pol Pot, le Vietnam s'est tenu aux côtés des forces patriotiques et du peuple cambodgien pour remporter la victoire du 7 janvier 1979. Avec cette victoire, le peuple cambodgien a mis fin à une sombre histoire, procédé à la renaissance nationale, ouvert une ère d'indépendance, de paix, de liberté et de développement pour son pays, ainsi qu’une nouvelle ère pour le développement de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge, la compréhension et la confiance mutuelles.

En 2005, les hauts dirigeants des deux pays ont convenu de définir une nouvelle devise pour le développement des relations bilatérales : "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme". Avec cette devise, les relations entre les deux pays ont été continuellement renforcées et développées dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays, contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Approfondir la coopération bilatérale

Ces dernières années, les relations Vietnam - Cambodge se sont bien développées à bien des égards. Les relations politiques se sont renforcées. Les hauts dirigeants des deux pays ont effectué des visites, des contacts et des échanges sous de multiples formes. Dans un discours prononcé à l'occasion du 47e anniversaire de la Journée de la "marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot" (20 juin 2024), le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, a exprimé sa gratitude au peuple et aux dirigeants vietnamiens pour leur aide et leur contribution à la libération du Cambodge du régime génocidaire. Il a également salué les bonnes amitié et coopération entre les deux pays voisins.

La coopération en matière de sécurité et de défense s'est également approfondie, devenant un pilier solide de la coopération, apportant une contribution importante au maintien de la stabilité et de la sécurité politiques et sociales dans chaque pays, en particulier dans les zones frontalières.

Les deux pays ont achevé la démarcation et le bornage de 84% de la frontière commune et ont signé deux documents juridiques le 5 octobre 2019 reconnaissant les résultats obtenus en cette matière. Le 22 décembre 2020, les deux pays se sont coordonnés pour organiser un échange en ligne de documents de ratification afin que ces deux documents juridiques entrent officiellement en vigueur. Ils s’efforcent de négocier pour accomplir les travaux restants, continuant à construire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

En outre, les deux pays se coordonnent étroitement lors des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, contribuant ainsi à renforcer le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.

Renforcer le partenariat économique

En matière économique, le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge, après la Chine et les États-Unis, et son plus grand partenaire au sein de l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Au cours des cinq premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint 4,6 milliards d'USD. Les deux parties s'attendent à ce qu’il atteigne 10 milliards d'USD ou plus cette année.

Photo : VNA/CVN

En matière d'investissement, le Vietnam compte actuellement 205 projets valides au Cambodge avec un capital total de 2,94 milliards d'USD, se classant au premier rang parmi les pays de l'ASEAN et figurant parmi les 5 plus grands investisseurs au Cambodge. Le Royaume se classe 2e parmi les 79 pays et territoires d’accueil de capitaux vietnamiens. De son côté, le Cambodge compte 35 projets valides avec un capital total de près de 76 millions d'USD au Vietnam.

La coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, des transports, de la culture, du tourisme, des sciences et des technologies, est également encouragée. En particulier, le travail concernant les documents juridiques pour les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge a connu de nouveaux progrès.

La coopération entre les ministères, les Assemblées nationales et les organisations de masse des deux pays s'approfondissent de plus en plus. Les provinces limitrophes entretiennent également une coopération très étroite.

Sur la base de bonnes relations, la visite d'État au Cambodge les 12 et 13 juillet du président Tô Lâm est très importante. Selon l'ambassadeur vietnamien au Cambodge, Nguyên Huy Tang, la visite, prévue après l'investiture du président Tô Lâm, confirme la politique et le point de vue cohérents du Parti et de l'État du Vietnam visant à toujours attacher de l'importance au renforcement, à la consolidation et au développement des relations avec les pays voisins, dont le Cambodge. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a affirmé que cette visite créerait certainement un nouvel élan pour développer des relations Vietnam - Cambodge plus profondes, plus intégrales et plus fortes.

VNA/CVN