Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération contre les criminalités

>> Remise de distinctions honorifiques du Vietnam au ministère de la Police du Laos

>> Inauguration de l'Académie politique de la Police lao à Vientiane

>> Renforcer la solidarité Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Cet entretien s’est tenu à l’occasion de la visite d’État du président Tô Lâm au Laos les 11 et 12 juillet sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

Lors de l’entretien, les deux parties ont souligné les résultats de la coopération entre les forces de police des deux pays.

Concernant les orientations futures, les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords et les documents signés entre les deux pays, les deux ministères, notamment le Plan de coopération 2024 et le procès-verbal de la 14e conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam - Laos.

Elles se sont en outre engagées à échanger des informations, à ne pas laisser les forces hostiles profiter d’un pays pour saboter l’autre, à continuer à organiser des opérations communes pour lutter contre les criminalités liées à la drogue, à la traite des êtres humains...

Elles ont également décidé de collaborer pour organiser la 13e conférence au niveau de vice-ministre sur la coopération dans la prévention et la lutte contre les criminalités entre les forces de police du Vietnam et du Laos, ainsi que de poursuivre leur coopération dans la formation de personnel.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, en présence du président Tô Lâm et du secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, le ministre Luong Tam Quang et le vice-Premier ministre et ministre de la Police du Laos, Vilay Lakhamhong, ont signé un protocole d'accord entre les ministères de la Police des deux pays, concernant la création et la mise en œuvre d'un système de gestion de la population et d'identification des citoyens au Laos.

En outre, avec l'autorisation du président, le ministre Luong Tam Quang a signé un accord d'extradition entre le Vietnam et le Laos avec le procureur en chef du Parquet suprême du Laos, Xaysana Khotphouthone.

Le ministre vietnamien a également assisté à la cérémonie d'activation du projet de système de gestion de la population et d'identification des citoyens au Laos.

VNA/CVN