Coopération entre Vietnam Airlines et Dak Nông

>> Spécialités locales sur les vols de Vietnam Airlines et Vietjet

>> Vietnam Airlines dévoile son offre d’été 2025

>> Vietnam Airlines annonce l'ouverture d'une ligne directe Hô Chi Minh-Ville - Denpasar

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Selon cet accord, le Comité populaire de la province de Dak Nông et Vietnam Airlines collaboreront étroitement pour la promotion, le développement du tourisme, des investissements et du commerce, contribuant à rehausser l'image de cette localité sur la carte touristique nationale et internationale.

Les deux parties travailleront ensemble à la recherche et au développement de produits et de circuits touristiques spécifiques. Cela permettra d'exploiter pleinement les potentialités locales, afin de créer des avantages concurrentiels. Elles participeront à des événements nationaux et régionaux, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs uniques de Dak Nông auprès d'un large public de touristes et d'investisseurs.

Lors de la cérémonie de signature, le président du Comité populaire provincial, Hô Van Muoi, a informé que les potentialités de la province dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, s'ils sont bien exploités, seront de grande valeur. Ce programme de coopération apportera des résultats concrets, créant un puissant élan pour que la province se développe de manière dynamique dans les années à venir. Une coopération fructueuse transformera la localité en une destination touristique attrayante. Cela contribuera à son développement économique et social.

Dak Nông élargira ses potentialités commerciales, attirera des investissements et renforcera les liens de transport avec les zones clés dans et hors du pays. Elle s'engage à soutenir Vietnam Airlines dans l'exploitation des domaines de coopération sur sa terre.

Le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà, a indiqué qu’en tant que compagnie aérienne nationale, celle-ci a signé des accords de coopération globale avec 40 provinces et villes du pays.

Dak Nông possède des potentiels et une position avantageuse à l'entrée sud-ouest de la région, ce qui donne un élan pour stimuler son développement économique et social. Dans les temps à venir, elle deviendra un centre dynamique de développement économique dans la région des Hauts plateaux Centre.

Thuy Hà/CVN