Le froid persiste et s’accentue, la grisaille prédomine dans le Nord

D’ici fin mars, l’air froid sera plus actif que la moyenne des années précédentes, entraînant des températures inférieures d’environ 0,5 à 1°C à la normale, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : Mai Hiên/VNA/CVN

En raison de l’affaiblissement et de la déviation vers l’est de la masse d’air froid, d’ici le 15 mars, le brouillard et la bruine légère domineront le Nord. Les températures augmenteront progressivement jusqu’à environ 22-24°C, voire plus dans le nord-ouest.

Toutefois, les températures dans le Nord chuteront de 7 à 8°C à partir du 16 mars, lorsqu’une nouvelle vague d’air froid frappera le pays, apportant un temps plus froid. Les provinces frontalières de Cao Bang et Lang Son seront les premières touchées, avec des températures prévues en baisse de 8 à 9°C par rapport aux jours précédents, pour atteindre environ 11 à 12°C.

À Hanoi, la capitale, les températures baisseront d’environ 5 à 6°C, à environ 15 à 16°C.

L’air froid se propagera ensuite sur les provinces du centre-nord, telles que Nam Dinh, Ninh Binh, Thai Binh et Hà Nam, avec des températures en baisse de 6 à environ 14 °C.

L’air froid devrait persister jusqu’au 20 mars.

Photo : VNA/CVN

Tout au long du mois de mars, la température moyenne dans les régions du nord, du nord-est et du centre sera inférieure de 0,5 à 1°C à la moyenne pluriannuelle pour la même période, tandis que les autres régions resteront généralement proches de la moyenne pluriannuelle.

D’ici fin mars, selon les météorologues, l’air froid sera plus fort que d’habitude. Cependant, en raison du déplacement vers l’est du système continental de haute pression froide, le nord-est et le centre-nord du Vietnam connaîtront de nombreuses journées brumeuses avec de la pluie légère ou de la bruine.

D’ici avril, l’air froid devrait s’affaiblir progressivement.

VNA/CVN