Lào Cai : près de 3.000 nouveaux logements pour les personnes démunies d'ici mai

La province montagneuse de Lào Cai (Nord) s'efforce d'achever la construction de 2.852 logements et la réparation de 641 autres pour les personnes démunies d'ici mai.

Photo : Nguyên Manh/CVN

Sur la période 2024-2025, la province a prévu de remplacer 11.024 logements insalubres. À ce jour, elle a construit et réparé 7.531 logements.

Le directeur adjoint du Service de la construction, Nguyên Quôc Huy, a déclaré qu'il était difficile d'achever les travaux restants d'ici fin mai, en particulier dans les districts où le nombre de logements inachevés est élevé, comme Bat Xat (521 logements) et Muong Khuong (2.269 logements).

Il a indiqué que le département avait exhorté les comités populaires des districts et des communes des districts de Van Ban, Bac Ha, Bat Xat, Muong Khuong et de la ville de Lao Cai à accélérer la construction et la réparation des logements.

Il leur a été demandé de démarrer les travaux de construction avant le 15 mars. En particulier, les autorités du district de Muong Khuong ont été invitées à examiner et signaler les difficultés rencontrées, ainsi qu'à proposer des solutions, afin que les projets d'aide au logement puissent démarrer avant la fin du mois.

Nguyên Quôc Huy a déclaré que les localités devraient promouvoir et partager les bonnes initiatives locales, telles que l'organisation d'échanges de main-d'œuvre entre les ménages et la centralisation des achats et de la collecte des matériaux de construction afin de réduire les coûts de transport.

VNA/CVN