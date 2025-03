Tiên Giang intensifie ses efforts pour éliminer les logements insalubres

La province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, intensifie ses efforts pour éliminer les logements temporaires et vétustes, en assignant des responsabilités claires à tous les niveaux afin d'encourager la participation communautaire.

Dans le cadre de la campagne nationale visant à éliminer les logements insalubres d'ici 2025, le Bureau permanent du Comité provincial du Parti a formé un comité de pilotage dirigé par Nguyên Van Danh, secrétaire du Comité du Parti. Des comités de pilotage ont également été créés aux niveaux provincial, de district et communal, chacun ayant des tâches spécifiques assignées à ses membres.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire provincial, 485 logements destinés aux bénéficiaires des politiques, aux familles de martyrs de guerre et aux ménages à faibles revenus seront soutenus. Parmi ceux-ci, 284 nouveaux logements seront construits et 201 logements existants seront rénovés, pour un budget total de 24,1 milliards de dongs (environ 984.000 dollars). Au 6 mars, la construction de 166 maisons avait débuté, et 32 d'entre elles étaient déjà achevées.

Dans le district de Cai Lây, 88 ménages, dont des familles pauvres et quasi-pauvres, ainsi que des bénéficiaires de politiques publiques, ont besoin d'aide au logement. Le budget total de l'État pour ces logements s'élève à 4,6 milliards de dongs (180.000 dollars). À ce jour, 81 des 88 maisons ont été commencées, et le district vise un achèvement des travaux d'ici le 30 avril 2025.

Huynh Vu Phuong, secrétaire adjoint du comité du Parti du district, président du comité populaire de Cai Lây et responsable du comité de pilotage du district pour l'élimination de l'habitat insalubre, a souligné l'importance de cette initiative. Il a souligné que les autorités locales ont activement mobilisé des dons et des bénévoles pour soutenir le projet.

Dans le district de Go Công Tây, quatre maisons nouvellement construites ont récemment été remises à des familles défavorisées. Chaque maison, d'une superficie de 36 à 50 m2, est dotée de murs solides, d'une toiture métallique et d'installations sanitaires adéquates. Le coût unitaire s'élève à 200 millions de dongs (7.850 dollars), dont 50 millions de dongs ont été apportés par la compagnie pétrolière de Tiên Giang.

Le Thi Hon, habitante de la commune de Dông Son, a exprimé sa gratitude pour le soutien des autorités et des donateurs. Elle a déclaré que cette nouvelle maison, bien construite, avait apporté à sa famille la stabilité et le confort dont elle avait tant besoin.

Les autorités locales de la province de Tiên Giang continuent d'évaluer et d'identifier les ménages ayant besoin d'aide au logement.

Cette initiative, qui devrait être achevée d'ici septembre, vise à améliorer les conditions de vie, à réduire la pauvreté et à contribuer à l'objectif de la province de construire des zones rurales d'un nouveau genre d'ici la fin de l'année.

VNA/CVN