Promotion des relations Chine-Vietnam pour atteindre de nouveaux sommets

La visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, les 14 et 15 avril, témoigne une fois de plus de l’importance que la Chine accorde à la promotion de la construction d’une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, tout en réaffirmant l’amitié traditionnelle précieuse entre les deux pays, selon Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre ASEAN-Chine (ACC).

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Shi Zhongjun a affirmé que la Chine et le Vietnam sont de bons voisins, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires, partageant une proximité géographique avec des montagnes et des rivières interconnectées. Ces dernières années, les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu des échanges réguliers.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que cette visite permettrait aux dirigeants des deux pays de définir de nouvelles orientations pour le développement du partenariat de coopération stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam, de consolider l’amitié traditionnelle et la confiance stratégique mutuelle, en se concentrant sur les domaines et orientations clés en vue de bâtir une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique. Elle devrait également permettre de porter les relations entre les deux Partis et les deux États à une nouvelle hauteur, contribuant à la stabilité et à la prospérité régionales, ainsi qu’à la paix, au développement et au progrès de l’humanité.

Concernant les perspectives de coopération bilatérale, Shi Zhongjun a souligné que la coopération économique et commerciale entre les deux pays avait enregistré des résultats remarquables ces dernières années. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam depuis 2004, et le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN depuis 2016.

Le volume des échanges bilatéraux a dépassé les 200 milliards de dollars pendant quatre années consécutives. Selon les données des Douanes chinoises, en 2024, ces échanges ont atteint 260,65 milliards de dollars, soit une hausse de 13,5% sur un an. Le Vietnam représente également une destination majeure pour les investissements directs chinois, lesquels ont dépassé 2,5 milliards de dollars en 2024, maintenant une forte dynamique de croissance.

Selon Shi Zhongjun, la Chine et le Vietnam disposent de complémentarités marquées et d’un fort potentiel de coopération économique et commerciale. Avec la mise en place de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN 3.0 et le renforcement du Partenariat économique régional global (RCEP), de nombreuses opportunités de coopération économique et commerciale s’ouvriront.

Le chercheur a recommandé que, dans les temps à venir, les deux pays renforcent davantage leurs liens stratégiques de développement, promeuvent une coopération mutuellement bénéfique, stimulent les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, développent activement des zones pilotes de coopération économique transfrontalière, établissent conjointement des chaînes industrielles et d’approvisionnement sûres et stables, tout en facilitant le commerce et l’investissement.

Les deux parties devraient poursuivre efficacement la mise en œuvre de la connexion entre l’initiative "La Ceinture et la Route" et le cadre "Deux corridors, une ceinture", renforcer la coordination politique, renouveler les modèles de coopération, accélérer les projets d’infrastructures, promouvoir le commerce électronique transfrontalier et les industries nationales traditionnelles ; approfondir la coopération dans la transformation numérique, le tourisme en ligne, les villes intelligentes, l’intelligence artificielle, l’économie numérique...

En ce qui concerne les échanges culturels, Shi Zhongjun a souligné l’importance de renforcer continuellement l’amitié entre les peuples des deux pays, d’approfondir la coopération dans le domaine de l’éducation, de multiplier les échanges culturels et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle…

VNA/CVN