Des autorités australiennes considèrent le Vietnam comme un marché prioritaire en Asie du Sud-Est

Lors de la réception, Justin McGowan a affirmé que l'État du Queensland se concentrait sur la mise en œuvre de la stratégie économique de l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040 et de la stratégie de commerce et d'investissement du Queensland jusqu'en 2032, qui attachent de l'importance à la coopération avec le Vietnam et le considèrent comme un marché prioritaire en Asie du Sud-Est et parmi les cinq principaux partenaires commerciaux internationaux.

À cette occasion, le responsable du Queensland a salué l'intérêt et la présence croissants des entreprises vietnamiennes au Queensland dont Sofico Group, Vingroup, TH Group, Vietjet Air..., et s'est engagé à créer des conditions favorables pour que d'autres entreprises investissent dans l'État du Queensland.

Il a également partagé des potentiels et des atouts de l'État du Queensland, notamment dans les domaines de l'agriculture, des mines, des énergies renouvelables et de l'éducation et a convenu de se coordonner pour accueillir prochainement des délégations des localités vietnamiennes dans l'État du Queensland. Il a également souhaité que les deux parties renforcent leurs activités visant à promouvoir les échanges entre les peuples, notamment entre groupes parlementaires des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a déclaré que les deux parties disposaient d'un grand potentiel de coopération, notamment en matière de commerce et d'investissement. Il a proposé qu'elles favorisent les investissements dans de nouveaux domaines tels que l'énergie propre, la transformation numérique... et élargissent les investissements dans d'autres domaines potentiels tels que l'agriculture de haute qualité.

Le diplomate vietnamien a également partagé des plans d'échange de délégations des localités, demandant à l'État du Queensland de se coordonner avec elles et de les soutenir dans le temps à venir, et de promouvoir le renouvellement des accords de coopération entre le Queensland et Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

L’après-midi du même jour, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a rencontré le commandant de la Force frontalière australienne (Australian Border Force-ABF) Michael Outram au quartier général de l’ABF.

L'ambassadeur vietnamien a proposé que les deux parties continuent de se coordonner pour promouvoir l'organisation du premier dialogue de sécurité au niveau ministériel en 2024 et suggéré que l'ABF continue de soutenir le Vietnam dans les domaines des douanes, de l'enseignement de l'anglais, de la coopération dans la lutte contre la criminalité et de l'immigration clandestine.

Il a également proposé d'établir une ligne téléphonique directe entre l'ABF et l'ambassade pour mettre en œuvre le travail de protection des citoyens.

De son côté, le commandant de l’ABF a convenu de coordonner et de mettre en œuvre des programmes de coopération avec le Vietnam dans les temps à venir.

VNA/CVN