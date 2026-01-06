Le programme "Printemps du pays natal 2026" se tiendra le 8 février à Hanoï

Selon le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV) relevant du ministère des Affaires étrangères, le programme "Printemps du pays natal 2026", placé sous le thème "Aspiration du Vietnam : paix et prospérité", devrait se tenir le 8 février prochain à Hanoï, à l’occasion du Têt du Cheval 2026.

Il s’agit d’un événement annuel porteur de sens, destiné à la communauté vietnamienne à l’étranger, contribuant à renforcer les liens entre les Vietnamiens vivant loin de leur pays et la Patrie. Le programme aura l’honneur d’accueillir des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des responsables du ministère des Affaires étrangères, de nombreux autres ministères, secteurs et des collectivités locales.

Les activités prévues comprennent notamment un festival de la gastronomie vietnamienne et un programme artistique intitulé "Printemps du pays natal 2026", qui sera retransmis en direct sur VTV1 et VTV4 dans la soirée du 8 février 2026 à Hanoï.

Le Comité d’organisation invite respectueusement les Vietnamiens de l’étranger à s’inscrire pour participer au programme via le lien suivant : https://forms.gle/NuuFmLUAK77iuxxo9, avant le 11 janvier 2026. Il est nécessaire de renseigner des informations complètes et exactes, notamment l’adresse électronique et les documents d’identité en cours de validité, conformément aux pièces à présenter lors du retrait direct des invitations. Les inscriptions incomplètes, erronées ou soumises hors délai ne seront ni acceptées ni traitées.

Après avoir rempli correctement le formulaire, les participants recevront un courrier électronique confirmant la bonne réception de leur inscription par le Comité d’organisation. Cette notification constitue uniquement une confirmation de réception des informations et ne vaut pas invitation officielle. La confirmation de participation officielle au programme "Printemps du pays natal 2026" sera communiquée ultérieurement. Ce n’est qu’après avoir reçu cette confirmation que les Vietnamiens de l’étranger pourront contacter le comité d’organisation pour retirer leur invitation.

Personne de contact : Phuong Phuong Linh, chargée de mission au Service des associations, téléphone : (84-24) 38 24 04 01 - 38 24 04 04 (poste 103) ; courriel : vu1.ubnv@gmail.com.

"Printemps du Pays natal" est devenu, au fil des ans, un rendez-vous familier et chaleureux pour la communauté vietnamienne du monde entier à chaque arrivée du Têt et du printemps. Cet événement témoigne de l’attention, de la responsabilité et des sentiments du Parti et de l’État à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, tout en contribuant à resserrer les liens affectifs entre la diaspora vietnamienne et la Patrie.

