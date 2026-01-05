Chaleureux "Printemps au pays natal 2026" à Osaka

Le programme "Printemps du pays natal - Têt de la Grande Solidarité d’Osaka 2026" a eu lieu le 4 janvier au parc d’Ikuno, dans la ville d’Osaka (Japon). Organisé conjointement par l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai, le consulat général du Vietnam à Osaka et les autorités de l’arrondissement d’Ikuno, le programme a attiré des milliers de visiteurs.

Dans son discours d’ouverture, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngo Trinh Ha, a souligné que le programme ne constituait pas seulement une occasion de célébrer le Nouvel An lunaire traditionnel, mais aussi un moment privilégié permettant aux Vietnamiens vivant à l’étranger de renouer avec des valeurs profondément ancrées.

Il a salué les efforts de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai et de la communauté vietnamienne de l’arrondissement d’Ikuno dans l’organisation d’un événement riche en identité culturelle, tout en affirmant que la communauté vietnamienne dans cette région japonaise ne cessait de se renforcer, de se souder et de contribuer activement à la société japonaise, participant ainsi au renforcement de l’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Selon le maire de l’arrondissement d’Ikuno, Sujihara Akihiro, Ikuno est un arrondissement multiculturel, où environ un quart de la population est étrangère, et la communauté vietnamienne y est reconnue pour son dynamisme et son engagement.

Le programme a proposé de nombreuses activités culturelles et artistiques, telles qu’un concours de confection de bánh chưng, des stands de gastronomie vietnamienne, des expositions photographiques sur le Vietnam et son peuple, ainsi que des espaces de présentation de produits et de services d’entreprises japonaises et vietnamiennes.

L’événement a contribué à renforcer la visibilité du Vietnam au Japon, à approfondir la compréhension mutuelle et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, touristique et éducatif entre les deux pays.

