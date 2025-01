La communauté vietnamienne rayonne à Osaka

Photo : VNA/CVN

Lors de l'ouverture de l'événement, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a déclaré que le programme était une opportunité précieuse pour la communauté vietnamienne d'Osaka, du Japon en général, de se rencontrer, de préserver et valoriser l'identité culturelle nationale et de présenter la beauté des traditions du Vietnam aux amis japonais.

Il a affirmé que ce programme était un pont culturel, attirant non seulement les Vietnamiens vivant au Japon mais aussi les Japonais et les étrangers, renforçant ainsi les liens entre les deux peuples et favorisant les échanges internationaux.Mita Katsuhisa, membre du conseil préfectoral d'Osaka, s'est dit impressionné par l'ampleur et la magnificence du festival organisé par la communauté vietnamienne.

Il a émis le vœu que les Vietnamiens s'intègrent pleinement à la société osakaïte et considèrent cette ville comme leur foyer.Il a promis que les autorités de la préfecture d'Osaka aideraient les Vietnamiens au Japon à réaliser leurs rêves.

Photo : VNA/CVN

Ce festival a été l'occasion de découvrir un panel d'activités riches et variées. Parmi elles, un concours de voix a permis aux participants de démontrer leurs talents.

Les jeux folkloriques vietnamiens ont quant à eux transporté le public au cœur des traditions ancestrales. Une exposition de costumes nationaux vietnamiens, notamment l'élégant áo dài, a suscité l'admiration des visiteurs. Des ateliers de calligraphie ont permis de s'initier à cet art ancestral, tandis que l'espace gastronomique a régalé les papilles avec des spécialités vietnamiennes.

Enfin, une foire a mis en valeur de nombreux produits et le potentiel touristique du Vietnam.

VNA/CVN