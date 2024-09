Le Vietnam s’aligne sur les engagements mondiaux visant à réduire la pollution plastique

>> Le PNUE aide à surveiller la pollution plastique au Vietnam

>> Le Vietnam soutient un accord mondial sur la pollution plastique

>> Le district insulaire de Cô Tô s’engage vers un avenir sans plastique

Photo : VNA/CVN

L’un des moments forts de l’événement a été l’annonce d’une décision visant à affiner son groupe de travail. Cette décision a souligné l’engagement du Vietnam à favoriser la collaboration entre les parties prenantes, à élargir la portée de l’impact et à renforcer le rôle de leadership des organismes gouvernementaux.

Sous la direction du vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Lê Công Thành, le groupe de travail comprend 33 représentants de ministères, de secteurs, de partenaires de développement, d’entreprises, d’organisations à but non lucratif et d’instituts de recherche.

Les membres travailleront ensemble pour mettre en œuvre la feuille de route nationale du Vietnam pour la réduction des déchets plastiques et promouvoir des solutions d’économie circulaire.

Dans son allocution, Lê Công Thành a affirmé que le NPAP Vietnam continuerait de mettre en œuvre des activités pratiques adaptées aux conditions et aux besoins de ses points chauds de déchets plastiques, et de promouvoir des politiques et des campagnes de sensibilisation qui encouragent le changement de comportement parmi les entreprises et les citoyens. Il est également nécessaire de promouvoir la coopération régionale pour partager les expériences et coordonner les actions visant à lutter contre la pollution plastique transfrontalière.

Les participants ont examiné les réalisations du NPAP, identifié les priorités et discuté des principaux plans pour 2025. Leurs discussions ont porté sur les efforts du Vietnam pour réduire la pollution plastique des océans, les politiques de tri des déchets à la source, les chaînes de valeur inclusives du plastique et les initiatives d’économie circulaire.

Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a souligné que la participation active et les idées novatrices des membres sont essentielles pour conduire le changement systémique nécessaire pour réduire les déchets plastiques et faire progresser les solutions durables.

Le NPAP Vietnam, dirigé par le PNUD et établi grâce à une coopération formelle entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement et le Forum économique mondial, est une plateforme multilatérale et multipartite qui permet la collaboration entre le gouvernement et les partenaires clés pour transformer les engagements sur les déchets plastiques et la pollution en actions.

VNA/CVN