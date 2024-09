Clôture du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique à Cao Bang

Réunissant plus de 800 délégués, vietnamiens et étrangers, le symposium a mis en lumière diverses initiatives des géoparcs et a abordé l’implication des jeunes dans ces projets.

La Déclaration de Cao Bang, adoptée lors de la clôture, précise que des géoparcs de l’UNESCO doivent faire en sorte que les autochtones participent à la gestion et à la préservation de ces géoparcs. En plus, elle met en avant le rôle crucial des géoparcs dans la promotion et la contribution à la mise en œuvre des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU, notamment dans la réduction de la pauvreté, l’éducation, le partenariat pour les objectifs, les actions liés au climat, la réduction des impacts du changement climatique, la réduction de l'inégalité des sexes.

Des actions accrues

Le 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique appelle à des actions accrues pour, primo, mettre en œuvre les idées au niveau local mais aussi régional et international, dans le but d'établir un cadre global pour la conservation et le développement durable des géoparcs, en construisant une vision à long terme pour le réseau mondial des géoparcs ; secundo, renforcer les échanges de connaissances et recommander des politiques pour les activités pratiques, promouvoir les programmes de gestion des risques et d'atténuation des catastrophes naturelles dans les géoparcs ; tertio, déployer des programmes d’éducation et de renforcement des capacités pour responsabiliser les jeunes à la conservation des géoparcs.

Lors de la séance de clôture, le comité d'organisation a remis à la Malaisie le drapeau du 9e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique qui se tiendra en 2026 à Langkawi, Kedah.

