Deux Vietnamiens reconnus membres de l'Académie mondiale des sciences

L'Académie mondiale des sciences (TWAS) a récemment honoré deux éminents Professeurs vietnamiens en les accueillant officiellement comme membres. L'annonce a été faite lors de la 17 e Conférence de la TWAS, tenue du 29 septembre au 2 octobre à Rio de Janeiro, au Brésil.

>> Le Vietnam renforce sa coopération dans l’innovation, l’éducation avec l’Irlande et le Royaume-Uni

>> Vietnam et R. de Corée renforcent leur partenariat dans les sciences et technologies

>> Créer un écosystème de propriété intellectuelle et d’innovation pour la jeunesse vietnamienne

Le général de brigade, Professeur et Docteur et "Médecin du Peuple" Nguyên Thê Hoàng, ancien directeur adjoint de l'Hôpital militaire central 108, ainsi que la Professeure et Docteure Nguyên Thi Thanh Mai, directrice adjointe de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, ont reçu cette distinction lors d'une cérémonie en présence de plus de 300 scientifiques venus du monde entier. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a également assisté à l'événement et prononcé le discours d'ouverture.

Photo: VNA/CVN

Exprimant son émotion et sa fierté, le professeur Nguyên Thê Hoàng a souligné que cette reconnaissance n'était pas seulement un honneur personnel, mais aussi une affirmation des efforts constants et du travail acharné de la communauté scientifique vietnamienne. Il a exprimé le souhait d'élargir la coopération internationale au sein de la TWAS, de renforcer les liens entre scientifiques du monde entier, de partager les connaissances et de mettre en œuvre les avancées scientifiques et technologiques afin de relever les défis majeurs de l'humanité, tels que le changement climatique, la santé publique et le développement durable.

Dans une lettre envoyée précédemment, la professeure et docteure Quarraisha Abdool Karim, présidente de la TWAS, a informé le professeur Nguyên Thê Hoàng de son élection, soulignant qu'il s'agissait d'une reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au développement scientifique dans les pays en développement. Cette décision prendra officiellement effet le 1er janvier 2025.

Lors de cette élection, la TWAS a accueilli 74 nouveaux membres, un chiffre record dans l'histoire de l'organisation. Le Brésil et la Chine sont les pays comptant le plus grand nombre de nouveaux élus (10 chacun), suivis par l'Inde (9), la Malaisie (7), l'Afrique du Sud (4), ainsi que le Bangladesh, le Maroc et le Pakistan (3 chacun). Le Vietnam, Cuba, l'Égypte et les États-Unis comptent chacun deux nouveaux membres. Cette élection portera le nombre total de membres de la TWAS à 1.444 à partir du 1er janvier 2025.

Le Professeur Nguyên Thê Hoàng, né en 1965, est l'auteur principal de plus de 100 travaux de recherche publiés et a dirigé ou participé à de nombreux projets scientifiques nationaux. Il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le prix scientifique Friedrich Wilhelm Bessel de la Fondation Alexander von Humboldt en 2012, récompensant ses recherches particulièrement innovantes.

De son côté, la Professeure Nguyên Thi Thanh Mai, née en 1974, est reconnue pour ses recherches sur la découverte de médicaments à partir de plantes médicinales vietnamiennes, ayant contribué au développement de deux produits destinés au traitement du cancer du tube digestif et de l'arthrite. Elle a publié plus de 80 articles dans des revues scientifiques internationales et a reçu le Prix de l'Innovation de Hô Chi Minh-Ville en 2019 ainsi que le prestigieux Prix Kovalevskaia en 2021, qui honore les femmes scientifiques.

Fondée en 1983, la TWAS est une organisation non gouvernementale internationale placée sous l'égide de l'UNESCO. Elle regroupe plus de 1 400 scientifiques éminents issus de plus de 100 pays, représentant environ 130 académies des sciences dans le monde.

VNA/CVN