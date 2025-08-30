Vietnam - Chine : des relations de plus en plus solides à l’occasion du Sommet de l’OCS 2025

À l’invitation du gouvernement chinois, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 en tant qu’Invité du pays hôte, et mènera des activités de travail en Chine les 31 août et 1er septembre 2025.

Ce sera la cinquième fois que la Chine accueillera un sommet de l’OCS, qui constituera également la plus grande édition de son histoire. La participation du Premier ministre témoigne de la considération que la Chine accorde au rôle et au statut croissant du Vietnam, tout en contribuant à consolider les relations Vietnam–Chine sur une base solide, substantielle et efficace.

L’OCS affirme de plus en plus sa position

Créée en 2001 à Shanghai, l’OCS visait initialement à résoudre les questions frontalières, lutter contre la drogue et le terrorisme, et renforcer la coopération économique. Plus de vingt ans après, l’OCS représente environ 40% de la population mondiale, ses pays membres couvrent plus de 60% du territoire eurasiatique et elle affirme son influence croissante sur la scène internationale.

L’organisation s’étend désormais à de multiples domaines : politique, sécurité, économie, commerce, science, technologie, culture, éducation, énergie, environnement… De six membres fondateurs, l’OCS s’est élargie à l’Inde et au Pakistan (2017), l’Iran (2023), la Biélorussie (2024). L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont récemment déposé leur candidature (août 2025).

Promouvoir "l’Esprit de Shanghai"

Le Sommet de l’OCS 2025 se tiendra à Tianjin (31 août – 1er septembre) avec un programme centré sur le renforcement des mécanismes de coopération, la discussion des questions internationales et régionales et la promotion d’une coopération multilatérale en matière politique, sécuritaire, économique, commerciale et culturelle.

Plus de 20 dirigeants y participeront, représentant 10 États membres, ainsi que des pays observateurs, partenaires de dialogue et invités du pays hôte tels que le Vietnam, le Laos, l’Indonésie, la Malaisie… Y prendront également part des responsables d’organisations internationales : le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’OCS Nurlan Yermekbayev, le Secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, le président de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB) Jin Liqun… Le Sommet adoptera la "Déclaration de Tianjin", le "Plan de développement décennal de l’OCS" et plusieurs documents importants.

Relations Vietnam - Chine de plus en plus solides et substantielles

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh illustre la reconnaissance par la Chine du rôle du Vietnam, ainsi que la politique étrangère de paix, d’indépendance et d’autonomie de ce dernier. Elle souligne également la haute importance que le Parti et l’État vietnamiens accordent au Partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam–Chine.

Les relations bilatérales ont connu des avancées positives, notamment depuis leur élévation en "Communauté d’avenir partagé de portée stratégique" (décembre 2023) avec l’orientation dite des "six approfondissements" : confiance politique, coopération défense-sécurité, coopération substantielle, base sociale solide, coordination multilatérale étroite, meilleure gestion des différends.

De nombreux échanges de haut niveau ont été effectués depuis le début de 2025, dans le contexte du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomaties Vietnam-Chine : entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping (janvier 2025) ; lancement de l’Année des échanges humanistes Vietnam–Chine 2025 ; visite d’État du dirigeant Xi Jinping au Vietnam (avril 2025) ; participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum WEF de Tianjin (juin 2025) ; visite prochaine du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale (septembre 2025)…

La coopération économique est dynamique : en 2024, le commerce bilatéral a atteint 205,2 milliards de dollars ; sur les sept premiers mois de 2025, 136,47 milliards de dollars. Le Vietnam reste depuis des années le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et son 4e partenaire mondial. En matière d’investissements, le cumul du capital chinois au Vietnam s’élevait fin janvier 2025 à 31,26 milliards de dollars avec plus de 5.000 projets. Rien qu’en sept mois 2025, la Chine a pris la première place en nombre de nouveaux projets (695), et la deuxième en volume de capitaux (2,27 milliards de dollars).

Dans le tourisme, le Vietnam a accueilli 3,74 millions de visiteurs chinois en 2024 (représentant 21,26 % du total des arrivées internationales), et plus de 3,1 millions sur sept mois 2025 (25,5 %), plaçant la Chine en tête du classement.

Les échanges culturels et éducatifs, ceux entre les deux peuples, sont particulièrement actifs à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques et de l’Année des échanges humanistes Vietnam–Chine 2025.

Dans ce contexte, la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet de l’OCS 2025 est l’occasion pour les deux parties de discuter de mesures concrètes afin de mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants, contribuant à accélérer le développement des relations bilatérales, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la région comme du monde.

