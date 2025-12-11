Le Prix national de la presse d’information extérieure : la VNA affirme son rôle clé

Pour la 11 e édition du Prix national de la presse d’information extérieure, une agence continue de définir la perception du Vietnam à l’international : l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), agence de presse d’État qui demeure la pierre angulaire de la communication extérieure du pays.

>> Le partenariat Vietnam - Cuba : La VNA et Prensa Latina réaffirment leur coopération de 65 ans

>> L'Assemblée nationale adopte des Lois sur la cybersécurité, l’éducation et la presse

>> La VNA remporte le premier prix du Prix national de la presse sur la prévention du VIH/sida

Photo : VNA/CVN

Cette 11e édition a attiré de nombreuses candidatures saluées pour leur pertinence, leur créativité et leur impact, confirmant ainsi la réputation de l’agence comme un acteur incontournable et influent du paysage médiatique vietnamien.

L’innovation et la créativité

Le concours a continué de s’inscrire dans les tendances modernes, soutenant directement la Conclusion 57-KL/TW du Politburo relative à l’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité du travail d’information extérieure dans le nouveau contexte, ainsi que la Résolution 59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration mondiale dans cette nouvelle situation, un moteur essentiel des avancées qui propulsent le pays avec confiance dans une nouvelle ère de développement.

Des auteurs vietnamiens et étrangers de tous les continents, dans de multiples langues et formats, ont soumis des candidatures unies par un même fil conducteur : une admiration sincère pour le Vietnam et son peuple.

Les organisateurs ont exprimé l’espoir que le cycle 2025 amplifiera le récit du renouveau vietnamien sur la scène internationale, tout en suscitant un vif intérêt public et un large impact, tant au niveau national qu’international, notamment auprès des jeunes et des leaders d’opinion, un axe prioritaire du Comité de pilotage du Service d’information extérieure cette année.

Diffusion d’informations officielles

La VNA a modernisé avec dynamisme sa communication grâce aux canaux numériques et à des contenus multilingues. Ses publications témoignent de ces améliorations et soulignent son rôle essentiel et continu.

Photo : VNA/CVN

Son Département des informations extérieures, qui produit des bulletins d’information en langues étrangères axés sur les politiques publiques, continue de dresser un portrait de la société, de la culture et de l’histoire vietnamiennes, ainsi que des points de vue sur les enjeux mondiaux et régionaux.

Parmi ses publications phares figure sa série en cinq parties intitulée "La diplomatie culturelle propulse le Vietnam dans une nouvelle ère d’essor national". Au-delà de la simple présentation d’événements culturels, cette série propose une analyse approfondie de l’évolution des politiques, de l’identité nationale et de la stratégie d’influence culturelle dans un contexte d’intégration internationale croissante.

Elle intègre des contributions du Royaume-Uni, d’Australie, du Canada, de Chine et de la République de Corée. Depuis leur publication, les articles ont été repris par les médias vietnamiens et diffusés sur les réseaux sociaux par des universitaires australiens et britanniques, contribuant ainsi à diffuser le message de la diplomatie culturelle vietnamienne auprès de la communauté universitaire et du public international.

En lice pour les plus hautes distinctions figure également le projet multimédia ambitieux du journal en ligne VietnamPlus, intitulé "Le Vietnam sur la carte du monde : d’une présence modeste à une puissance nationale émergente".

Présenté dans un format interactif et visuellement riche, ce projet retrace la transformation du Vietnam, d’une nation ravagée par la guerre à une puissance moyenne dynamique et réformatrice qui s’intègre désormais avec confiance au monde.

VNA/CVN