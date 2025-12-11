Évacuation médicale d’urgence réussie : le Vietnam MRCC sauve un étranger

Dans la matinée du 11 décembre, le Centre vietnamien de coordination de recherche et de sauvetage maritime (Vietnam MRCC) a mené avec succès une opération d’évacuation médicale d’urgence au profit d’un passager du paquebot de croisière international Westerdam.

>> Binh Dinh : sauvetage de 39 pêcheurs d'un bateau en détresse en mer

>> Un pêcheur malade sauvé au large de l'archipel de Hoàng Sa

À 02h18, alors que le navire battant pavillon néerlandais (1.900 passagers à bord) faisait route de Quang Ninh vers le port de Tiên Sa (Dà Nang), un passager allemand né en 1956 a fait une lourde chute dans une cage d’escalier. Le médecin du bord a diagnostiqué une rupture de la rate avec suspicion d’hémorragie interne, une pathologie potentiellement mortelle nécessitant une intervention chirurgicale immédiate.

Photo : BNEWS/VNA/CVN

Face à l’urgence vitale et aux conditions météorologiques difficiles (vent de nord-est force 6, mer 3 à 4 mètres), le capitaine a lancé un appel de détresse. Le Vietnam MRCC a immédiatement ordonné au Westerdam de mettre le cap à pleine vitesse sur Dà Nang tout en coordonnant l’assistance.

À 03h27, un bateau-pilote vietnamien a rejoint le paquebot au niveau de la bouée n° 0 pour l’escorter en sécurité. Le navire a accosté au port de Tiên Sa à 4 h 30. Le patient a été transféré sans délai vers un hôpital de la ville grâce à la coordination parfaite entre le Vietnam MRCC, les autorités portuaires et l’agent maritime du Westerdam.

En tant que point focal national pour les opérations de recherche et de sauvetage en mer, le Vietnam MRCC démontre une nouvelle fois sa réactivité et son professionnalisme dans la prise en charge rapide des incidents impliquant des navires et équipages étrangers dans les eaux vietnamiennes, sous l’autorité du Comité national de réponse aux incidents et de sauvetage.

VNA/CVN