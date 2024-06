Indonésie

Plus de cinq milliards d’USD devraient être dépensés en subventions à l'électricité en 2025

Le directeur général de la PLN, Darmawan Prasodjo, a déclaré que l'estimation était basée sur la hausse des prix du pétrole et les hypothèses de taux de change décrites dans le projet de budget de l'État de l'année prochaine (RAPBN).

Le projet inclut l'hypothèse d'un taux d'inflation compris entre 1,5% et 3%. Près de 65% de la somme susmentionnée, soit 54 000 milliards IDR, seront alloués au secteur des ménages comprenant 35,22 millions de clients.

Les dépenses en subventions à l’électricité pour les secteurs sociaux et des entreprises devraient atteindre 12.200 milliards IDR et 9.400 milliards IDR, bénéficiant respectivement à 2,13 millions et 4,29 millions de clients. Les subventions à l’électricité pour les secteurs industriels ainsi que pour le gouvernement et d’autres secteurs sont estimées à 5.900 milliards IDR et 1.600 milliards IDR.

Parallèlement, les déclarations du ministre des Finances Sri Mulyani et un document de planification budgétaire suggèrent que le gouvernement pourrait réduire les subventions et les compensations énergétiques l'année prochaine. Les analystes affirment que cette décision créera un espace budgétaire permettant à la nouvelle administration de poursuivre de nouvelles politiques.

Le gouvernement et la Chambre des représentants élaborent actuellement le budget de l'État pour 2025, qui devrait être achevé en septembre. Le projet sera signé juste avant la démission du président Joko Widodo et l'arrivée au pouvoir du président élu Prabowo Subianto en octobre prochain.

