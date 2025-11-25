Ouverture de la Semaine "Grande union nationale - patrimoine culturel du Vietnam"

Dans la soirée du 24 novembre, la cérémonie d’ouverture de la Semaine "Grande union nationale - Patrimoine culturel du Vietnam” 2025, placée sous le thème “Unis d’un seul cœur " En solidarité avec le Centre du pays”, a eu lieu au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (Hanoï), en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie a débuté par la projection d’un reportage retraçant les dégâts extrêmement lourds causés par les pluies et inondations qui frappent des provinces du Centre. À ce jour, les catastrophes naturelles frappant le Centre ont fait 102 morts et disparus, détruit plus 330 habitations, endommagé 930 autres, et ravagé plus de 82.000 ha de rizières et cultures. Les pertes sont estimées à plus de 13.000 milliards de dôngs.

À cette occasion, le Premier ministre Phạm Minh Chinh et les délégués ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des intempéries.

Prenant la parole lors de l'ouverture de l'évènement, le chef du gouvernement a appelé les Vietnamiens de tout le pays à "s’unir d’un même cœur" pour soutenir les populations du Centre, à multiplier les actions concrètes, et à faire preuve de solidarité, de partage et de compassion afin que "personne ne soit laissé de côté".

Le Premier ministre a souligné l’importance toute particulière de cet événement, qui offre l’occasion de mettre à l’honneur la richesse culturelle des 54 ethnies. La semaine constitue également une plateforme de rencontres et d’échanges permettant de consolider le bloc de grande union nationale. Il a notamment mis en avant la Fête culturelle de l’ethnie Muong (2ᵉ édition), considérée comme un temps fort permettant de présenter de manière vivante et complète la culture de l’un des peuples les plus anciens et les plus nombreux du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Rappelant que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel relèvent non seulement d’une responsabilité historique mais aussi d’un investissement pour l’avenir, le Premier ministre a demandé que cette mission soit menée de manière régulière et durable avec l’implication de tout le système politique. Il a appelé à parfaire les institutions et politiques, à renforcer les mécanismes de soutien aux artisans, aux villages de métiers et aux entreprises culturelles ; à associer la conservation patrimoniale au développement touristique durable ; et à développer les infrastructures culturelles, en particulier dans les zones peuplées de minorités ethniques.

Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier l’éducation des jeunes générations sur la valeur de la grande union nationale et d’intégrer davantage les patrimoines culturels dans l’enseignement et la vie communautaire. S’agissant du Village culturel des ethnies, il a recommandé de poursuivre son investissement en infrastructures et de développer des produits touristiques culturels durables.

Lors de la cérémonie, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont lancé un appel aux organisations, entreprises et particuliers pour soutenir les populations sinistrées. Un montant total de 540,5 milliards de dôngs - (20,5 millions de dollars) a été collecté.

Après les cérémonies officielles, un programme artistique spécial intitulé “Unis d’un seul cœur - En solidarité avec le Centre du pays” a été présenté pour saluer l’ouverture de la Semaine "Grande union nationale - Patrimoine culturel du Vietnam".

VNA/CVN