Un vice-ministre des AE reçoit le directeur de l'Institut de gouvernement et de gestion Matsushita

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a reçu le 24 novembre, à Hanoï, Ozeki Kenji, directeur de l'Institut de gouvernement et de gestion Matsushita (Japon), actuellement en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, le diplomate vietnamien s'est félicité du développement remarquable des relations bilatérales, marqué notamment par l'élévation des liens au rang de partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en novembre 2023.

Saluant le prestige de l'Institut de gouvernement et de gestion Matsushita, reconnu comme un établissement de premier plan ayant formé de nombreuses figures politiques éminentes du Japon, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a souligné la priorité accordée par le Vietnam au développement de ressources humaines de haute qualité pour répondre aux exigences d'une croissance rapide et durable.

Afin de concrétiser le partenariat stratégique global et de renforcer la coopération éducative, il a invité la direction de l'Institut à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines de qualité à travers des mécanismes flexibles, tels que l'envoi des enseignants, l'accueil de fonctionnaires et d'étudiants vietnamiens, ou encore la formation de jeunes entrepreneurs vietnamiens aux modèles de gestion japonais. Il a également suggéré d'intensifier les échanges et la coopération avec les établissements de recherche et de formation vietnamiens par le biais de séminaires annuels et de programmes de mobilité étudiante.

De son côté, Ozeki Kenji a affirmé que la direction et les étudiants de son établissement accordaient un vif intérêt au Vietnam, tout en exprimant son admiration pour les réalisations économiques et diplomatiques du pays. Convaincu que les élèves de l'Institut serviront de passerelles d'amitié entre les deux nations, il a apprécié des propositions du vice-ministre et s'est engagé à promouvoir activement la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine de la formation des ressources humaines de qualité.

