Le président vietnamien Luong Cuong entame une visite d'État en Angola

Dans l'après-midi du 6 août (heure locale), le président vietnamien Luong Cuong, accompagné de son épouse Nguyên Thi Minh Nguyêt et de la délégation de haut niveau du Vietnam, est arrivé à l'aéroport international Quatro de Fevereiro, entamant une visite d'État en République d'Angola, à l'invitation du président João Manuel Gonçalves Lourenço et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État vietnamien et son épouse ont été chaleureusement accueillis par le ministre angolais des Affaires étrangères Téte António, l'ambassadeur d'Angola au Vietnam Fernando Miguel, le gouverneur de la province de Luanda Luís Manuel da Fonseca Nunes, ainsi que des représentants du ministère angolais des Affaires étrangères.

Côté vietnamien, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc et des membres de l'ambassade du Vietnam en Angola étaient également présents.

Cette visite revêt une signification importante car elle intervient à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (12 novembre 1975 - 2025). Elle contribuera à renforcer la coopération bilatérale et à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et l'Angola.

Photo : VNA/CVN

La visite du président vietnamien témoigne également de l'importance que le Vietnam accorde à l'Angola. Elle réaffirme les liens fidèles et durables forgés dans la lutte pour l'indépendance nationale, tout en offrant l'occasion aux deux pays d'échanger sur les orientations et les mesures à adopter pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur, plus substantielle, efficace et durable, en phase avec les exigences de développement et d'intégration internationale dans le contexte actuel de chacun.

Au cours de son séjour, le président Luong Cuong devrait s'entretenir avec son homologue angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola, Carolina Cerqueira, travailler avec les dirigeants du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), échanger avec la communauté vietnamienne et assister à une cérémonie célébrant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il prononcera un discours important à l'Assemblée nationale de l'Angola, transmettant ainsi un message politique sur un Vietnam qui souhaite apporter une plus grande contribution à la politique mondiale, à l'économie mondiale et à la civilisation humaine.

VNA/CVN