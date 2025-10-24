Le Vietnam appelle à une solution pour une paix juste et durable à Gaza

Lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations unies consacré à la situation au Moyen-Orient et en Palestine, tenue le 23 octobre à New York, le Vietnam a réaffirmé son soutien et sa volonté de contribuer activement aux efforts de la communauté internationale pour la reconstruction de Gaza, sur la base du respect de la souveraineté nationale, des principes du droit international et des droits légitimes du peuple palestinien.

Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé son appui à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, saluant les efforts de médiation ayant conduit à cette avancée majeure.

Le représentant vietnamien a appelé toutes les parties concernées à respecter strictement l’accord, à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute action susceptible de compromettre le processus de paix.

Il a souligné le rôle central des Nations unies, et en particulier du Conseil de sécurité, dans la promotion du respect du droit international et des résolutions pertinentes. Nguyên Hoàng Nguyên a également insisté sur la nécessité d’assurer une aide humanitaire rapide et sans entrave à la population de Gaza, tout en réaffirmant le rôle essentiel de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la coordination des opérations de secours.

Le Vietnam a réitéré sa position constante en faveur du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de la solution à deux États. À cet égard, il a salué l’adoption de la "Déclaration de New York" lors de la Conférence internationale sur une solution pacifique à la question palestinienne, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite fin septembre 2025..

