Le Vietnam appelle à une solution pour une paix juste et durable à Gaza

>> Le Vietnam appelle à une action mondiale rapide pour résoudre les crises à Gaza
>> Gaza : seulement 980 camions d'aide humanitaire sont entrés depuis le cessez-le-feu
>> Gaza : des délégations du Hamas et du Fatah au Caire pour discuter de l'après-conflit
|Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies.
|Photo : VNA/CVN
Le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé son appui à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, saluant les efforts de médiation ayant conduit à cette avancée majeure.
Le représentant vietnamien a appelé toutes les parties concernées à respecter strictement l’accord, à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute action susceptible de compromettre le processus de paix.
Il a souligné le rôle central des Nations unies, et en particulier du Conseil de sécurité, dans la promotion du respect du droit international et des résolutions pertinentes. Nguyên Hoàng Nguyên a également insisté sur la nécessité d’assurer une aide humanitaire rapide et sans entrave à la population de Gaza, tout en réaffirmant le rôle essentiel de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la coordination des opérations de secours.
Le Vietnam a réitéré sa position constante en faveur du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et de la solution à deux États. À cet égard, il a salué l’adoption de la "Déclaration de New York" lors de la Conférence internationale sur une solution pacifique à la question palestinienne, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite fin septembre 2025..
VNA/CVN