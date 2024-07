Le président Tô Lâm demande de faire bénéficier aux personnes méritantes du pays

Photo : VNA/CVN

Avant la rencontre, le chef de l’État et les 91 délégués, dont des Mères héroïnes, des Héros des forces armées, des Héros du travail, des invalides et malades de guerre et des proches des familles de martyrs, ont observé une minute de silence à la mémoire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Tô Lâm a rendu hommage aux héros morts pour la Patrie, et exprimé sa gratitude profonde aux mères héroïnes, aux héros des forces armées, aux invalides et malades de guerre et aux proches des familles de martyrs et de contributeurs de la révolution. Il a également salué l’esprit d’autonomie et de résilience de nombreux invalides et malades de guerre, proches des martyrs et contributeurs de la révolution.

Il a souligné la loi morale "Quand on boit de l’eau, on se souvient de la source" si chère du peuple vietnamien et le vœux du président Hô Chi Minh, rappelant les nombreuses politiques de soutien promulguées ces 77 dernières années, notamment au cours de près de 40 ans de rénovation, en faveur des invalides et malades de guerre, des proches des martyrs et des contributeurs de la révolution.

Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, jusqu’à présent, le pays a identifié 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et de leurs proches qui ont bénéficié des politiques sociales de plus en plus renforcées.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2023, le pays a mobilisé plus de 7.900 milliards de dôngs pour venir en aide aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, a financé à hauteur de 12.700 milliards de dôngs la construction de 67.700 maisons, et la réhabilitation de près de 45.900 maisons, a offert 110.000 livrets d’épargne d’une valeur totale de plus de 403 milliards de dôngs, et a pris en charge de 2.412 Mères héroïnes.

Ces derniers temps, les autorités ont traité plus de 7.000 dossiers en souffrance de personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, ont soumis au Premier ministre pour reconnaissance plus de 2.400 martys et plus de 2.700 invalides de guerre. L’expertise ADN a permis l’identification de 1.000 restes des martyrs.

Le président Tô Lâm a demandé aux Comités du Parti, aux administrations, au Front de la Patrie du Vietnam et aux collectivités de continuer à mettre en œuvre sérieusement les politiques du Parti et de l’État permettant aux contributeurs de la révolution, aux proches des martyrs, aux familles bénéficiaires de politiques de profiter pleinement les fruits de l’œuvre de rénovation.

Il a également demandé au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de continuer à bien remplir son rôle d’organisme de gestion publique en la matière, à promouvoir les résultats obtenus, à se concentrer sur la recherche, le conseil et le perfectionnement des politiques et réglementations sur les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

VNA/CVN