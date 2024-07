Le président Tô Lâm reçoit les ambassadeurs de l’Organisation des États turciques

Photo : VNA/CVN

Ces ambassadeurs étaient Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Kanat Tumysh et Korhan Kemik.

Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam valorisait toujours la coopération avec l’Organisation des États turciques en général et avec chaque pays membre en particulier et souhaitait la renforcer davantage.

Le président Tô Lâm a suggéré aux ambassadeurs de continuer à se coordonner étroitement avec les agences vietnamiennes pour promouvoir les échanges de délégations, notamment les visites de haut niveau. Il a également souligné que le Vietnam, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Turquie devraient continuer à se coordonner étroitement et efficacement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies.

Le chef d’État a noté que la coopération économique et commerciale entre le Vietnam, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Turquie se développaient de plus en plus, avec une croissance positive du commerce bilatéral chaque année.

Il a également promis de créer des conditions propices aux entreprises tadjikes, azerbaïdjanaises et turques souhaitant s’implanter au Vietnam et s’est déclaré convaincu que les ambassadeurs contribueront à la promotion des relations de coopération entre le Vietnam et leurs pays respectifs.

De leur côté, les ambassadeurs d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de Turquie, de leur côté, se sont engagés à promouvoir les échanges entre leurs pays respectifs et le Vietnam et se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, promouvant la coopération entre l’Organisation des États turciques et l'ASEAN au profit de chaque pays, pour la paix, la coopération et le développement en les deux régions et dans le monde.

Ils ont proposé un certain nombre d'orientations clés pour la coopération dans les temps à venir, dans lesquelles l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, a souligné qu'en 2024, les deux pays célébreraient le 65e anniversaire de la visite du président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan (janvier 2024), établissant une base solide pour l'amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz, avec de nombreuses générations d'étudiants vietnamiens formés et devenant des experts de premier plan dans l'industrie gazo-pétrolière vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam organisera de nombreuses activités pour présenter et promouvoir l'histoire, les traditions et le potentiel de coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur du Kazakhstan, Kanat Tumysh, a déclaré de son côté, que la coopération économique et commerciale entre les deux pays s'était développée de manière dynamique avec une croissance rapide du chiffre d'affaires ces dernières années, affirmant que les deux parties disposaient de nombreux atouts pour promouvoir la coopération dans les domaines du transport, de l'aviation, de l'éducation et de la formation, le tourisme et la coopération entre les localités.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Kazakhstan serait prêt à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes d’investir dans son pays.

Quant à lui, l'ambassadeur de Turquie, Korhan Kemik, a déclaré qu'il s'efforcerait de promouvoir l'amélioration des relations entre les deux pays, de négocier et signer des documents pour compléter le cadre juridique de la coopération bilatérale.

Il a espéré déployer des mesures spécifiques pour s'efforcer d'atteindre l'objectif d’augmenter la valeur du commerce bilatéral de 2,2 milliards d'USD à 4 milliards d'USD, comme convenu par les hauts dirigeants des deux pays. Il a remercié les agences, ministères et branches vietnamiennes pour avoir soutenu l'ouverture rapide du consulat général de Turquie à Hô Chi Minh-Ville, comme base pour promouvoir les activités de coopération entre les deux pays dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Les diplomates ont affirmé qu'ils déploieraient des efforts pour contribuer aux objectifs communs ainsi que pour développer et approfondir les relations bilatérales avec le Vietnam.

L'Organisation des États turciques est une organisation internationale regroupant les États de langues turciques. Elle est fondée en tant que Conseil turcique le 3 octobre 2009 à Nakhitchevan par l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Turquie. La Hongrie en est devenue un État observateur en 20182. Lors du 8e sommet à Istanbul, le Conseil turcique s'est reformé en organisation et prend le nom d'Organisation des États turciques. À cette occasion, l'Ouzbékistan rejoint l'organisation et le Turkménistan en est devenu le second État observateur avant de devenir membre en 20224.

L'objectif de cette coopération est de promouvoir le développement fraternel entre ces pays partageant des langues de la même famille et de permettre une coordination générale. Leurs domaines d’actions sont, entre autres, économiques et énergétiques mais aussi et surtout culturel. Au-delà d'une réelle approche multilatérale effective, cette organisation permet de mettre en réseau ces différents États.

