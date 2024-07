À Hanoï, une exposition retrace l’histoire de l’Accord de Genève

>> Le Summary Latinoamericano souligne l’importance de l’Accord de Genève

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré que la signature de l’accord de 70 ans avait ouvert une nouvelle direction stratégique pour le Vietnam afin de réaliser pleinement les objectifs de paix, d’indépendance nationale, d’unité territoriale et de construction du socialisme.

Les Accords de Genève et la grande victoire de Diên Biên Phu, qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé monde", ont inspiré et encouragé les mouvements de libération nationale pour l’indépendance, la liberté, la paix, la démocratie, le progrès et la justice sociale, a-t-il souligné, indiquant que cela a marqué le début de l’effondrement de l’ancien colonialisme dans le monde entier.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, la commémoration du 70e anniversaire de la signature de l’accord est une opportunité de comprendre en profondeur les leçons historiques dont les valeurs restent intactes et de construire ensemble un présent et un avenir meilleurs.

Photo: VNA/CVN

Ayant enduré de nombreuses luttes contre les agressions étrangères, le Vietnam attache une grande importance à l’importance de la paix, soutient et respecte constamment les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international et contribue pleinement à la paix mondiale, à l’indépendance nationale, à la démocratie, à la coopération pour le développement et au progrès social, a-t-il souligné.

Il a affirmé que le secteur diplomatique joue un rôle pionnier dans le maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement rapide et durable du pays, dans le but de rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Avec environ 120 photos, documents et objets, dont certains liés à l’Accord de Genève présentés au public pour la première fois, l’exposition, qui durera jusqu’au 5 septembre, invite à découvrir les processus de négociation, de signature et de mise en œuvre de l’accord, ainsi contribuer à approfondir la compréhension de son importance parmi le peuple vietnamien et les amis internationaux.

À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères et la maison d’édition de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) ont présenté un livre photo sur les Accords de Genève de 1954.

Il comprend plus de 250 photos provenant de la VNA, du ministère des Affaires étrangères, des archives du Bureau du Comité central du Parti, du Musée national d’histoire du Vietnam, du Centre des archives nationales III et de la collection de la famille de Ta Quang Buu qui a participé aux négociations à la Conférence de Genève.

VNA/CVN