Les anciens jeunes volontaires salués comme une source de fierté nationale

Le président Tô Lâm a salué la Force des volontaires de la jeunesse vietnamienne comme un symbole brillant de l'héroïsme révolutionnaire, incarnant les plus belles qualités de la nation vietnamienne et servant de source perpétuelle de fierté pour la jeunesse vietnamienne.

Lors d’une rencontre tenue le 15 juillet à Hanoï avec 150 représentants participant au cinquième Congrès national de l'Association des anciens jeunes volontaires vietnamiens, à l'occasion du 74e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force des jeunes volontaires vietnamiens, le président Tô Lâm a rappelé les glorieuses réalisations et les contributions significatives de la force pendant la lutte pour l’indépendance nationale d’hier et la construction nationale d’aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Le Parti, l'État et le peuple se souviendront à jamais et seront reconnaissants des immenses contributions de la Force des volontaires de la jeunesse vietnamienne, a-t-il affirmé, exprimant sa joie des réalisations de l'association au cours du mandat dernier, notamment le lancement de campagnes significatives alignées sur le Parti et le peuple.

L’association a également été félicitée pour son étroite collaboration avec les départements et agences afin de garantir des avantages politiques aux anciens jeunes volontaires, d’aider à la recherche et au rapatriement des restes des martyrs et de promouvoir le développement socio-économique après le COVID-19.

Le président a appelé les ministères et les agences, en particulier l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, à continuer d'étudier et d'appliquer de manière créative l'idéologie de Hô Chi Minh concernant la Grande École des jeunes volontaires, en constituant un fort contingent de fonctionnaires et en encourageant une génération de jeunes vietnamiens qui sont patriotes, résilients et fiers de la nation.

Cette génération, a-t-il souligné, devrait avoir le courage politique, l’éthique révolutionnaire, la compétence et le courage de s’engager dans l’intégration mondiale, ainsi que de grands rêves et ambitions.

Ils ont également été invités à s'engager activement et efficacement dans la rénovation, la construction et la défense nationale tout en préservant et en rénovant les monuments et sites historiques liés à la force.

À cette occasion, le dirigeant a présenté une photo du président Hô Chi Minh prise avec les jeunes volontaires et a fait don de 200 millions de dôngs (8.300 USD) pour aider l'association à préparer la tenue vestimentaire des délégués participant au congrès.

Le président de l'association Vu Trong Kim a noté qu'aujourd'hui plus de 650.000 anciens jeunes volontaires se joignent à la lutte passée pour l'indépendance nationale et au développement national actuel.

L'association a fait don de 1.107 maisons et en a réparé 509 autres, a présenté des cadeaux et d'autres articles tels que des livres d'épargne, de la nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 269 milliards de dôngs. De plus, les membres se sont soutenus mutuellement pendant la pandémie de COVID-19 avec plus de 2 milliards de dôngs et divers articles.

VNA/CVN