La Commission centrale du contrôle du Parti décide de discipliner de certains responsables

>> Avertissements aux permanences du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa des mandats 2010-2015 et 2015-2020

>> Un ex-président de la province de Vinh Phuc puni d’un avertissement

Photo : VNA/CVN

La commission a décidé d’appliquer un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de la province d’An Giang pour les mandats 2016-2021, 2021-2026 et à Vuong Binh Thanh ; Nguyên Trong Thanh, secrétaires adjoints du Comité provincial du Parti et directeurs adjoints du Département provincial des ressources naturelles et de l'environnement ; à Pham Thanh Nhon, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire du chef-lieu de Tinh Biên ; à Dinh Minh Hoàng, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et des investissements d'An Giang.

La commission a réprimandé le Comité chargé des affaires du Parti du Conseil populaire de la province d'An Giang pour le mandat 2016-2021 et Lê Van Nung, Lê Van Phuoc, Lâm Quang Thi, Tô Hoàng Môn, directeurs adjoints de la Société par actions de l'environnement urbain d'An Giang.

La commission a demandé aux autorités compétentes d'examiner et de discipliner la Permanence du Comité provincial du Parti d'An Giang pour les mandats 2015-2020, 2020-2025. Elle a aussi demandé à la Permanence du Comité provincial du Parti et au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province d'An Giang de corriger rapidement les violations et les fautes signalées ; d’examiner et de traiter les organisations et les individus ayant commis des violations conformément à leur autorité.

Le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial d'An Giang a violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail ; manqué de responsabilité et négligé de la direction laissant au Comité populaire provincial et des organisations et individus violer des règles du Parti et des lois de l'État en matière de gestion et d'exploitation des ressources naturelles et des minéraux dans la province ; à des responsables et membres du Parti être sanctionnés et poursuivis en justice. Les violations ci-dessus ont entraîné de graves conséquences, risquant une perte importante du budget de l'État, provoquant une mauvaise opinion publique, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales au point qu'ils doivent être disciplinés par la loi.

Lors de la réunion, la commission a décidé de sanctionner Lê Thanh Van sous forme de l’expulsion du Parti. Lê Thanh Van, membre permanent de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, député à la XVe Assemblée nationale, s'est dégradé en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie, d'"auto-transformation" et d'"auto-évolution"; a violé des règles du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et tâches assignées ; a profité de positions et de pouvoirs à des fins personnelles ; a violé la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption ; a violé des règles du Parti relatives aux choses interdites aux membres du Parti et à la responsabilité en matière d’exemplarité ; ce entraînant de graves conséquence, portant atteinte à la réputation de l'organisation du Parti, des unités au point qu'il doit être discipliné par la loi.

La commission a demandé aux autorités compétentes de discipliner Phan Doan Thai et Xa Duong Thang de la province de Binh Thuân (Centre).

Phan Doan Thai, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Département provincial de l’éducation et de la formation ; Xa Duong Thang, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Département provincial de la construction, ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Bac Binh, province de Binh Thuân, s'est dégradé en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie ; a violé des règles du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et tâches assignées ; a violé les règles du Parti relatives aux choses interdites aux membres du Parti et à la responsabilité en matière d’exemplarité ; ce entraînant de graves conséquence, portant atteinte à la réputation de l'organisation du Parti, des unités au point qu'il doit être discipliné par la loi.

Lors de la réunion, la commission a décidé de prendre des avertissements et blâmes contre certains responsables de la province de Vinh Phuc.

Elle a aussi demandé aux organisations du Parti et aux membres du Parti de continuer à corriger rapidement les violations et les fautes signalées concernant les projets et les appels d'offres de la Société par actions Tien bo Quoc te (AIC) mis en œuvre au ministère des Finances et dans les localités comme Hanoï, Nghê An, Hà Tinh, Bên Tre, Hâu Giang, Vinh Long,

La commission a résolu une plainte disciplinaire contre un membre du Parti et a examiné et conclu d'autres questions importantes.

VNA/CVN