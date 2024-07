Résolution de l’Assemblée nationale en faveur du développement de Dà Nang

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a signé et authentifié la résolution n° 136/2024/QH15 de l'organe législatif sur l'organisation de l’administration urbaine et le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de Dà Nang (Centre).

Photo : VNA/CVN

La résolution porte sur l’organisation de l’administration urbaine et le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de la ville concernant la gestion financière et budgétaire; la gestion des investissements; la gestion de la planification urbaine, des ressources naturelles et de l'environnement; les secteurs prioritaires pour attirer des investisseurs stratégiques; la création de la zone de libre-échange de Dà Nang; les investissements dans le développement de puces semi-conductrices, l’intelligence artificielle, l’information et la communication, la gestion de sciences et des technologies, l’innovation.

La résolution s’applique aux agences d'État, organisations politiques et les organisations sociopolitiques; aux organisations sociopolitiques et professionnelles, organisations sociales et organisations socio-professionnelles; à d’autres organisations et individus concernés.

En ce qui concerne l'organisation de l’administration urbaine, l’administration municipale comprend le Conseil populaire municipal et le Comité populaire municipal. L’administration locale dans les arrondissements de la ville est le Comité populaire de l’arrondissement.

Photo : VNA/CVN

Le Conseil populaire municipal exerce les tâches et pouvoirs spécifiés dans la loi sur l'organisation des administrations locales et dans d'autres lois pertinentes, outre un certain nombre de tâches et pouvoirs.

Concernant le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de Dà Nang, la résolution souligne la création de la zone de libre-échange de Dà Nang associée au port maritime de Liên Chiêu. La création de cette zone vise à piloter des mécanismes et politiques pour attirer les investissements, développer la finance, le commerce, le tourisme et les services de haute qualité.

La résolution porte aussi sur le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, au développement des puces semi-conductrices et de l'intelligence artificielle dans la ville…

La résolution sur l'organisation de l’administration urbaine et le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de Dà Nang a été adoptée par l’AN le 26 juin dernier. Elle comprend quatre chapitres, 18 articles.

VNA/CVN