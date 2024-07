Le président de l’AN travaille avec Hai Phong et le Commandement de la Région militaire 3

Photo : VNA/CVN

Le plus haut législateur a salué les dernières réalisations récentes de la ville, notamment une croissance économique de 10,32% au premier semestre qui lui a permis d’occuper la 5e place nationale sur cet aspect.

Il a également apprécié les activités du Conseil populaire municipal qui se sont améliorées de manière efficace pour mettre en œuvre les préconisations et les résolutions du Parti, les lois et les résolutions de l’Assemblée nationale, les directives du gouvernement, etc.

Le chef de l’organe législatif a demandé à Hai Phong d’identifier clairement ses atouts et avantages pour accélérer son développement. Il lui a également recommandé de rechercher des mesures pour lever en temps opportun les obstacles à la mise en œuvre des Résolutions du Bureau politique et de l’Assemblée nationale concernant son développement.

En outre, il est nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des projets d’investissements publics, des projets importants, d’encourager les secteurs économiques à investir dans le développement de projets économiques, culturels et sociaux, pour devenir une ville agréable à vivre, verte, propre et belle, a indiqué Trân Thanh Mân.

Photo: VNA/CVN

Avec pour devise "Responsabilité, réforme, professionnalisme, efficacité", le Conseil populaire municipal doit améliorer la qualité de ses activités pour être digne de représenter la voix du peuple de la ville, selon le président de l’Assemblée nationale.

Le même jour, Trân Thanh Mân a rendu visite au Commandement de la Région militaire 3.

Saluant les réalisations de la région militaire 3, il lui a adressé ses salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux, en l’honneur du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne (22 décembre 1944 - 22 décembre 2024), le 35e de la Journée de la défense nationale.

Appréciant les contributions de la région militaire 3 aux réalisations nationales, il lui a demandé de poursuivre la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti d’une façon plus efficace, de réaliser pleinement et efficacement les résolutions de la Commission militaire centrale, ainsi que ses tâches militaires et de défense en 2024.

Il a également souligné l’importance de la collaboration entre la région militaire 3 et les agences centrales et les localités concernées pour bien appliquer la Loi sur la gestion de l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifiée) et la Loi sur l'industrie de la défense, la sécurité et la mobilisation industrielle.

Le président de l’Assemblée nationale a déclaré espérer que le Comité du Parti au sein du Commandement de la région militaire 3 accorderait une plus grande attention à la construction d'une armée régulière moderne selon les résolutions du Parti, à la construction d'une force armée saine, transparente et solide, et mènera à bien l’édification du Parti, contribuant à la défense de la Patrie socialiste du Vietnam.

À cette occasion, Trân Thanh Mân est allé déposer des fleurs à la statue du Président Hô Chi Minh sur le campus de la Région militaire 3.

VNA/CVN