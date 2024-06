Le chef de l'État, Tô Lâm, reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

Le Vietnam considère le développement de ses relations d'amitié et de coopération avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue de sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a déclaré le président Tô Lâm en recevant le 11 juin à Hanoï l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo.

>> Vietnam - Chine : promotion du commerce des produits agro-sylvicoles et aquatiques

>> Le président reçoit des ambassadeurs et chargés d'affaires européens

>> Le président Tô Lâm visite le poste de garde-frontière de Soc Giang à Cao Bang

>> Le président Tô Lâm travaille avec les autorités de la province de Cao Bang

Photo : VNA/CVN

Après avoir remercié les félicitations du président chinois Xi Jinping pour son élection à la tête de l'État du Vietnam, le président Tô Lâm a affirmé sa volonté de travailler avec son homologue chinois pour maintenir la tradition d'échanges et de rencontres réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Il a hautement apprécié les contributions significatives de Xiong Bo aux relations entre les deux Partis et les deux pays.

Pour sa part, Xiong Bo a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois attachaient de l'importance au bon voisinage et à la coopération intégrale avec ceux vietnamiens, considérant toujours cela comme une priorité de sa politique étrangère avec les pays voisins.

Lors de la réception, le président Tô Lâm et l'ambassadeur Xiong Bo ont apprécié le développement vigoureux des relations bilatérales ces derniers temps, en particulier depuis que les deux pays sont parvenus à un consensus sur le renforcement des relations et la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique après les visites réciproques historiques du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, en Chine en octobre 2022 et du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023.

Le président Tô Lâm a exprimé son espoir d'une coordination étroite dans plusieurs aspects clés, dont le maintien des échanges et des contacts à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau; la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération, le renforcement de la coopération concrète dans divers domaines et la promotion de la connectivité ferroviaire transfrontalière ; et le développement d'un certain nombre de chemins de fer à écartement standard dans les provinces septentrionales du Vietnam.

Il a suggéré que la Chine continue d'ouvrir son marché aux produits agricoles et aquatiques, aux fruits, à la viande bovine et de volaille du Vietnam, d'approfondir la coopération décentralisée et de renforcer les échanges d'amitié entre les organisations, les populations et les jeunes générations des deux pays.

Quant à la question de la Mer Orientale, le président Tô Lâm a souligné que les deux parties devaient mettre en œuvre sérieusement les accords de haut niveau et les perceptions communes, mieux contrôler et résoudre les désaccords en mer ; respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, rechercher activement des solutions satisfaisantes conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l'approche du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine en 2025, le président Tô Lâm a proposé aux deux parties de porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets, de manière plus substantielle et plus efficace.

Selon l'ambassadeur Xiong Bo, la partie chinoise fera des efforts pour bien mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau et les mesures de coopération spécifiques conçues par les deux partie ; promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines ; mieux contrôler et résoudre les différends en mer et amener le partenariat de coopération stratégique intégral à un développement continu, sain et stable, apportant des avantages concrets aux deux peuples.

VNA/CVN