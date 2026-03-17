OMS : deux millions de dollars de fonds d'urgence pour soutenir la réponse sanitaire au Liban, en Irak et en Syrie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a débloqué deux millions de dollars de son Fonds de réserve pour les situations d'urgence (FRSU) afin de soutenir la réponse sanitaire au Liban, en Irak et en Syrie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce fonds est un mécanisme de financement rapide interne qui permet à l'organisation de débloquer rapidement des fonds pour soutenir les opérations sanitaires essentielles en situation d'urgence, en attendant la mobilisation de financements supplémentaires de donateurs.

L'escalade militaire au Moyen-Orient "intensifie les pressions sur les systèmes de santé", a déclaré le Dr Hanan Balkhy, directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

"Alors que les services de santé sont déjà confrontés à des défis considérables, un soutien est essentiel pour maintenir le personnel soignant en première ligne et assurer la continuité des soins intensifs. La décision de l'OMS de débloquer ces fonds d'urgence témoigne de notre engagement à garantir la continuité des services de santé vitaux pendant cette crise", a affirmé Mme Balkhy.

Au Liban, l'augmentation du nombre de blessés, les dommages causés aux infrastructures sanitaires et les déplacements massifs de population suite à l'agression sioniste, exercent une pression considérable sur des services de santé déjà sous tension.

Une enveloppe d'un million de dollars permettra à l'OMS de renforcer la coordination des interventions d'urgence par le biais du Centre des opérations d'urgence de santé publique, d'intensifier la prise en charge des traumatismes, de renforcer la surveillance des maladies et d'acquérir et de distribuer des médicaments et du matériel médical essentiels.

L'intervention de l'OMS au Liban bénéficie également du soutien de l'Union européenne (UE) et du Japon. L'Irak aura, pour sa part, une enveloppe de 500.000 dollars américains qui permettra de soutenir la coordination des interventions d'urgence, la gestion des afflux massifs de victimes, l'acquisition et la distribution de médicaments et de fournitures, les services de soutien psychosocial et de santé mentale, la communication sur les risques et la mobilisation communautaire, ainsi que le renforcement de la surveillance des maladies.

La Syrie reçoit, quant à elle, une enveloppe de 500.000 dollars qui permettra également d'appuyer l'acquisition et la distribution de médicaments et de fournitures médicales essentiels, de garantir l'accès aux services de santé vitaux pour les populations déplacées et de renforcer la surveillance des maladies afin de détecter et de contrer les épidémies potentielles.

L'escalade militaire au Moyen-Orient accroît le besoin de financement urgent. Avant l'escalade actuelle, l'OMS avait besoin de 633 millions de dollars dans le cadre de ses appels d'urgence sanitaire pour 2026 afin de répondre aux crises complexes et convergentes qui touchent la région de la Méditerranée orientale. En mars, ces appels étaient financés à hauteur de 37%, ce qui nécessite un soutien international accru.

APS/VNA/CVN