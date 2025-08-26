icon search
Donald Trump annonce qu'il espère rencontrer Kim Jong Un cette année

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 25 août qu'il espérait rencontrer Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), plus tard cette année.

Rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un en février 2019 à Hanoï.
Photo : VNA/CVN

S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche au début de sa rencontre avec son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, Donald Trump a affirmé qu'il entretenait de "très bonnes relations" avec Kim Jong Un et avait hâte de le revoir.

"Je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'il a un pays d'un grand potentiel, un énorme potentiel", a déclaré le président américain.

Au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a rencontré Kim Jong Un pour la première fois à Singapour en juin 2018, marquant le tout premier sommet entre les États-Unis et la RPDC. Ils se sont revus ensuite dans la capitale vietnamienne Hanoï en février 2019, et plus tard en juin dans le village frontalier inter-coréen de Panmunjom. 

Xinhua/VNA/CVN

