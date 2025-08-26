Donald Trump annonce qu'il espère rencontrer Kim Jong Un cette année

>> Donald Trump et Kim Jong Un entament le 2e jour du Sommet États-Unis - RPDC
|Rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un en février 2019 à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche au début de sa rencontre avec son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, Donald Trump a affirmé qu'il entretenait de "très bonnes relations" avec Kim Jong Un et avait hâte de le revoir.
"Je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'il a un pays d'un grand potentiel, un énorme potentiel", a déclaré le président américain.
Au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a rencontré Kim Jong Un pour la première fois à Singapour en juin 2018, marquant le tout premier sommet entre les États-Unis et la RPDC. Ils se sont revus ensuite dans la capitale vietnamienne Hanoï en février 2019, et plus tard en juin dans le village frontalier inter-coréen de Panmunjom.
