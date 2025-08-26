Donald Trump annonce qu'il espère rencontrer Kim Jong Un cette année

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 25 août qu'il espérait rencontrer Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), plus tard cette année.

Photo : VNA/CVN

S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche au début de sa rencontre avec son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, Donald Trump a affirmé qu'il entretenait de "très bonnes relations" avec Kim Jong Un et avait hâte de le revoir.

"Je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'il a un pays d'un grand potentiel, un énorme potentiel", a déclaré le président américain.

Au cours de son premier mandat présidentiel, Donald Trump a rencontré Kim Jong Un pour la première fois à Singapour en juin 2018, marquant le tout premier sommet entre les États-Unis et la RPDC. Ils se sont revus ensuite dans la capitale vietnamienne Hanoï en février 2019, et plus tard en juin dans le village frontalier inter-coréen de Panmunjom.

Xinhua/VNA/CVN